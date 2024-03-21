Η ολλανδική αστυνομία ανακοίνωσε ότι ένα φλεγόμενο αντικείμενο εκτοξεύτηκε στην ισραηλινή πρεσβεία στη Χάγη το πρωί της Πέμπτης και προχώρησε στη σύλληψη ενός υπόπτου.

Κανείς δεν τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του περιστατικού για το οποίο διεξάγεται έρευνα, ανέφερε η αστυνομία σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η Ολλανδία είχε λάβει επιπλέον μέτρα ασφαλείας στην ισραηλινή πρεσβεία στη Χάγη μετά από απειλές.

Τον Ιανουάριο, ένα αντικείμενο που πιστεύεται ότι ήταν εκρηκτικός μηχανισμός βρέθηκε έξω από την ισραηλινή πρεσβεία στη Σουηδία. Το θέμα διερευνάται ως ύποπτο για τρομοκρατική επίθεση.



Πηγή: skai.gr

