Ο Ντόναλντ Τραμπ δεσμεύεται ότι θα άρει τους περιορισμούς στην οπλοκατοχή που εισήγαγε η κυβέρνηση Μπάιντεν

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θεωρείται αδιαφιλονίκητο φαβορί για το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων στις φετινές προεδρικές εκλογές, δεσμεύτηκε χθες Παρασκευή ότι εφόσον επανεκλεγεί θα άρει όλους τους περιορισμούς στην οπλοκατοχή που εισήγαγε η κυβέρνηση του Δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν.

Απευθυνόμενος σε χιλιάδες υποστηρικτές του, σε εκδήλωση που διοργάνωσε το πανίσχυρο λόμπι υπέρ της οπλοκατοχής (National Rifle Association – NRA) στο Χάρισμπεργκ της Πενσιλβάνιας, ο Τραμπ τόνισε: «Κάθε επίθεση του Μπάιντεν εναντίον ιδιοκτητών και κατασκευαστών όπλων θα τερματιστεί κατά την πρώτη εβδομάδα μετά την επιστροφή μου στην εξουσία, ίσως και την πρώτη ημέρα».

H NRA υποστήριξε με ενθουσιασμό τον Τραμπ στην προσπάθειά του να εκλεγεί πρόεδρος το 2016. Ακολούθως επικρότησε τον διορισμό τριών συντηρητικών δικαστών στο Ανώτατο Δικαστήριο, καθώς και την εξαίρεση που επέτρεψε στα οπλοπωλεία να παραμείνουν ανοικτά την περίοδο της πανδημίας Covid-19.

«Κανείς δεν θα απλώσει χέρι στα όπλα σας», υποσχέθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ και καυχήθηκε πως δεν υπέκυψε στις πιέσεις που δεχόταν κατά τη διάρκεια της θητείας του στον Λευκό Οίκο (2017-2021). «Στην τετραετία μου δεν έγινε το παραμικρό, παρότι δέχθηκα μεγάλες πιέσεις αναφορικά με την οπλοκατοχή. Δεν έγινε τίποτα, δεν υποκύψαμε!», τόνισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

