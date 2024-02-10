Συρία: Η αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε ισραηλινούς πυραύλους στα περίχωρα της Δαμασκού

Η αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε σήμερα ισραηλινούς πυραύλους στα περίχωρα της Δαμασκού, σύμφωνα με ανακοίνωση των συριακών ενόπλων δυνάμεων που μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων SANA.

Χθες Παρασκευή, το υπουργείο Άμυνας της Συρίας είχε ανακοινώσει την κατάρριψη δύο μη επανδρωμένων αεροσκαφών στα δυτικά της πρωτεύουσας.

Το Ισραήλ έχει εξαπολύσει εκατοντάδες αεροπορικά πλήγματα στη γειτονική του χώρα από τότε που ξέσπασε ο εμφύλιος πόλεμος στη Συρία, πριν από 13 χρόνια, βάζοντας κυρίως στο στόχαστρο δυνάμεις που υποστηρίζονται από το Ιράν και θέσεις του συριακού στρατού. Κλιμάκωσε τις επιθέσεις μετά την έναρξη του πολέμου με τη Χαμάς, την 7η Οκτωβρίου, καθώς η ένταση κορυφώνεται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Το Ισραήλ σπανίως σχολιάζει κατά περίπτωση τα πλήγματα στη Συρία, αλλά έχει τονίσει επανειλημμένως ότι δεν θα επιτρέψει στο Ιράν – το οποίο υποστηρίζει την κυβέρνηση του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ – να ενισχύσει την παρουσία του στη γειτονική χώρα.

