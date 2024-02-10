Παναμάς: Η κυβέρνηση δεν επιτρέπει στον πρώην πρόεδρο Μαρτινέλι να εγκαταλείψει τη χώρα

Η κυβέρνηση του Παναμά δεν επιτρέπει στον πρώην πρόεδρο Ρικάρδο Μαρτινέλι να εγκαταλείψει τη χώρα, απορρίπτοντας σχετικό αίτημα της Νικαράγουας που του χορήγησε άσυλο.

Πριν από λίγες ημέρες, τα Ανώτατο Δικαστήριο του Παναμά απέρριψε την ύστατη προσφυγή του 72χρονου Μαρτινέλι – ο οποίος φιλοδοξούσε να επιστρέψει στην εξουσία, ανακοινώνοντας την υποψηφιότητά του στις προεδρικές εκλογές του Μαΐου – προκειμένου να ακυρωθεί η καταδίκη του σε κάθειρξη σχεδόν 11 ετών για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Ο πρώην πρόεδρος του Παναμά (2009-2014) κατέφυγε στην πρεσβεία της Νικαράγουας, όπου έγινε δεκτό το αίτημά του για χορήγηση ασύλου.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Παναμά προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε αναφορά του Μαρτινέλι σε πολιτικά θέματα – κατά την παραμονή του στην πρεσβεία – θα εκληφθεί ως «ανάμειξη της Νικαράγουας στις εσωτερικές υποθέσεις της χώρας» και θα έχει «διπλωματικές συνέπειες».

Χθες Παρασκευή, ο υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μπράιαν Νίκολς επέκρινε τη Νικαράγουα για την απόφασή της να χορηγήσει άσυλο στον πρώην πρόεδρο του Παναμά, κάνοντας λόγο για υπονόμευση του κράτους δικαίου.

Στο παρελθόν η Νικαράγουα είχε χορηγήσει άσυλο σε δύο πρώην προέδρους του γειτονικού Ελ Σαλβαδόρ, στον Μαουρίσιο Φούνες και στον Σαλβαδόρ Σάντσες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

