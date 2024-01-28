Λέμβος με περίπου 70 μετανάστες, ανάμεσά τους τρεις νεκροί, κατέπλευσε στο Ελ Ιέρο των Καναρίων Νήσων

Τρεις μετανάστες βρέθηκαν νεκροί σε λέμβο που κατέπλευσε χθες Σάββατο στο νησί Ελ Ιέρο των Καναρίων Νήσων. Στη λέμβο επέβαιναν περίπου 70 παράτυποι μετανάστες, είπε εκπρόσωπος των υπηρεσιών διάσωσης στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), συμπληρώνοντας ότι «αρκετοί» επιβαίνοντες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο προκειμένου να δεχθούν ιατρική φροντίδα.

Το αρχιπέλαγος των Καναρίων Νήσων, στα ανοικτά των ακτών της βορειοδυτικής Αφρικής, βρίσκεται αντιμέτωπο με τη χειρότερη μεταναστευτική κρίση από το 2006.



Ειδικότερο το νησί Ελ Ιέρο, το δυτικότερο του νησιωτικού συμπλέγματος, έχει καταστεί πλέον βασική πύλη εισόδου για τους παράτυπους μετανάστες που προσπαθούν να φθάσουν δια θαλάσσης στην Ισπανία, επιδιώκοντας να απομακρυνθούν από τις αφρικανικές ακτές προκειμένου να αποφύγουν την ακτοφυλακή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.