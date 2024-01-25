«Φρίκη» εκφράζει το Κατάρ για δηλώσεις που αποδίδονται στον Νετανιάχου σχετικά με τη μεσολάβηση με τη Χαμας

Εκπρόσωπος της διπλωματίας του Κατάρ ανέφερε χθες Τετάρτη το βράδυ πως οι αρχές του εμιράτου αισθάνθηκαν «φρίκη» για δηλώσεις που αποδίδονται στον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου σχετικά με τον μεσολαβητικό ρόλο που διαδραματίζει Ντόχα στον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

Κατά τη διάρκεια συνάντησης με μέλη οικογενειών ομήρων αυτή την εβδομάδα, ο κ. Νετανιάχου επέκρινε το Κατάρ, που μεσολαβεί μαζί με την Αίγυπτο και τις ΗΠΑ και συνέβαλε να κλειστεί η συμφωνία για την ανακωχή μιας εβδομάδας στα τέλη Νοεμβρίου που επέτρεψε την απελευθέρωση εκατό και πλέον ομήρων της Χαμάς.

«Δεν με ακούσατε να ευχαριστώ το Κατάρ (...) Ουσιαστικά δεν διαφέρει από τα Ηνωμένα Έθνη ή τον Ερυθρό Σταυρό και είναι ακόμα πιο προβληματικό. Δεν έχω καμιά ψευδαίσθηση», είπε ο κ. Νετανιάχου στις οικογένειες, σύμφωνα με ηχητική καταγραφή η οποία περιήλθε στην κατοχή του ισραηλινού τηλεοπτικού δικτύου Κανάλι 12.

«Αυτοί (σ.σ. το Κατάρ) έχουν τα μέσα για να ασκήσουν πίεση (στη Χαμάς). Γιατί; Επειδή τη χρηματοδοτούν», συνέχισε ο κ. Νετανιάχου, δηλώνοντας επίσης «πολύ οργισμένος» για την απόφαση της Ουάσιγκτον να ανανεώσει για δέκα χρόνια τη συμφωνία για την αμερικανική στρατιωτική παρουσία στο εμιράτο του Κόλπου.

«Αισθανόμαστε φρίκη για τα σχόλια που αποδίδονται στον ισραηλινό πρωθυπουργό σε διάφορα ΜΜΕ όσον αφορά τον μεσολαβητικό ρόλο του Κατάρ. Αν τα σχόλια αυτά επαληθευτούν, είναι ανεύθυνα και καταστροφικά για τις προσπάθειες να σωθούν ζωές αθώων», τόνισε μέσω X (του πρώην Twitter) ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, ο Ματζίντ αλ Ανσάρι.

Το Κατάρ, η Αίγυπτος και οι ΗΠΑ μεσολαβούν το τρέχον διάστημα προκειμένου να κηρυχθεί νέα ανακωχή στη Λωρίδα της Γάζας, ώστε να επιτραπεί να απελευθερωθούν οι εκατό και πλέον όμηροι που παραμένουν εκεί και να διανεμηθεί περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια στον άμαχο πληθυσμού του παλαιστινιακού θυλάκου.

Αν οι δηλώσεις που του αποδίδονται έγιναν πράγματι, «ο ισραηλινός πρωθυπουργός δεν έκανε τίποτε άλλο παρά να υπονομεύσει τη διαδικασία μεσολάβησης, για λόγους που μοιάζουν να υπηρετούν μάλλον την πολιτική του καριέρα» παρά «τους ισραηλινούς ομήρους», επέμεινε ο κ. Ανσάρι, προσθέτοντας πως ο κ. Νετανιάχου δεν χρειάζεται να «ανησυχεί για τις στρατηγικές σχέσεις του Κατάρ με τις ΗΠΑ».

Το Κατάρ φιλοξενεί στο έδαφός του στρατηγείο του μεικτού διοικητηρίου των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»), στη στρατιωτική βάση Αλ Ουντάιντ, ενώ επιτρέπει να ελλιμενίζονται σκάφη του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού που περιπολούν στον Κόλπο.

Ταυτόχρονα, το Εμιράτο φιλοξενεί την πολιτική ηγεσία της Χαμάς και έχει διαθέσει τα τελευταία χρόνια βοήθεια αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων στη Λωρίδα της Γάζας, που κυβερνά από το 2007 το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.