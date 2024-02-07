Ισραήλ: Συγγενείς ομήρων της Χαμάς καλούν τον Νετανιάχου να αποδεχθεί τη συμφωνία για την απελευθέρωσή τους

Συγγενείς ομήρων της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας απηύθυναν σήμερα έκκληση στην κυβέρνηση του Ισραήλ να αποδεχθεί τη συμφωνία που θα επιτρέψει την απελευθέρωσή τους, προειδοποιώντας πως τα χρονικά περιθώρια τελειώνουν.

Επί του παρόντος διεξάγονται διαπραγματεύσεις με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, του Κατάρ και της Αιγύπτου, προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία εκεχειρίας που θα προβλέπει την απελευθέρωση ομήρων της Χαμάς και Παλαιστινίων που κρατούνται σε ισραηλινές φυλακές ωστόσο, νωρίτερα σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχουν απέρριψε την πρόταση της Χαμάς για κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση ομήρων.

«Δεν πιστεύω ότι το Ισραήλ έχει άλλη επιλογή», είπε η Σάρον Λίφσιτς σε συνέντευξη Τύπου στο Λονδίνο. Οι γονείς της απήχθησαν κατά την άνευ προηγουμένου επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου. Η μητέρα της, Γιοχεβέντ, απελευθερώθηκε τον Οκτώβριο, αλλά ο 83χρονος πατέρας της, Οντέντ, παραμένει όμηρος στη Λωρίδα της Γάζας. Η Γιοχεβέντ υπογράμμισε πως το Ισραήλ «έχει καθήκον να φέρει πίσω τους πολίτες του» και «οφείλει να κάνει ό,τι χρειαστεί για να το πετύχει αυτό». «Χρειαζόμαστε μια συμφωνία τώρα», τόνισε. Σε διαφορετική περίπτωση, είπε ότι «αρκετοί όμηροι δεν θα καταφέρουν να επιβιώσουν» για πολύ καιρό ακόμη.

Στη διάρκεια της ολιγοήμερης εκεχειρίας στα τέλη Νοεμβρίου, η Χαμάς απελευθέρωσε 105 ομήρους. Το Ισραήλ εκτιμά ότι στη Λωρίδα της Γάζας παραμένουν άλλοι 132, αλλά 29 εξ αυτών έχουν χάσει τη ζωή τους.

Η αδερφή του Στιβ Μπρίσλεϊ, η Λιάν Σαράμπι σκοτώθηκε μαζί με τις δύο κόρες της κατά την επίθεση στο κιμπούτς Μπεερί. Όμηρος της Χαμάς παραμένει ο γαμπρός του, ο Έλι Σαράμπι, ενώ ακόμη ένα συγγενικό του πρόσωπο, ο Γιόσι Σαράμπι, βρήκε τον θάνατο στη διάρκεια της αιχμαλωσίας του.

Κατά την τοποθέτησή του στη σημερινή συνέντευξη Τύπου, ο Στιβ Μπρίσλεϊ τόνισε πως «πρέπει να γίνει ό,τι είναι δυνατόν» προκειμένου οι όμηροι να γυρίσουν σώοι στα σπίτια τους. Προειδοποίησε ότι «ο χρόνος τελειώνει» και ότι είναι προφανές το τίμημα της αποτυχίας

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

