Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πακιστάν: Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για την βομβιστική επίθεση στην επαρχία Μπαλουχιστάν

Από τις δύο ισχυρές εκρήξεις που σημειώθηκαν σκοτώθηκαν 26 άνθρωποι

Επίθεση Πακιστάν

Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε απόψε την ευθύνη για τη βομβιστική επίθεση στην επαρχία Μπαλουχιστάν του νοτιοδυτικού Πακιστάν, μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Telegram.

Δύο ισχυρές εκρήξεις κοντά σε γραφεία υποψηφίων στις αυριανές εκλογές προκάλεσαν τον θάνατο 26 ανθρώπων και τον τραυματισμό δεκάδων άλλων, εγείροντας ανησυχία για τα μέτρα ασφαλείας κατά την εκλογική διαδικασία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Πακιστάν Ισλαμικό Κράτος
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark