Η Deutsche Bahn ανανεώνει τον στόλο της

Τουλάχιστον 444 θέσεις και με ταχύτητα έως 265 χιλιόμετρα την ώρα: Το ICE 4 θεωρείται η «ραχοκοκαλιά των μεταφορών μεγάλων αποστάσεων» από την Deutsche Bahn. Λειτουργεί από το 2017. Πριν από λίγες εβδομάδες, η κατασκευάστρια εταιρεία Siemens Mobility παρέδωσε το τελευταίο από τα 137 τραίνα που παραγγέλθηκαν στην ομοσπονδιακή εταιρεία. Ο πρόεδρος των Γερμανικών Σιδηροδρόμων Ρίχαρντ Λουτς και ο ομοσπονδιακός υπουργός Μεταφορών Φόλκερ Βίσινγκ (FDP) το βάφτισαν «Spree» την Τρίτη 19 Μαρτίου, στο Βερολίνο. «Σηματοδοτεί την ολοκλήρωση του μεγαλύτερου προγράμματος μέχρι σήμερα για τον εκσυγχρονισμό του στόλου οχημάτων της Deutsche Bahn», δήλωσε ο υπουργός στην εκδήλωση στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό του Βερολίνου.

Οι ειδικοί επιβεβαιώνουν ότι ο όμιλος σημειώνει ικανοποιητική πρόοδο στην επέκταση του στόλου μεγάλων αποστάσεων. Με την παράδοση του τελευταίου ICE 4 που παραγγέλθηκε, ο αριθμός των τραίνων ICE της Deutsche Bahn αυξήθηκε από περίπου 270 σε περισσότερα από 400. Μέχρι το 2030, ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί σε περισσότερα από 450 οχήματα. Η μέση ηλικία των τραίνων μεγάλων αποστάσεων αναμένεται να μειωθεί την ίδια περίοδο, από τα σημερινά 18 στα 12 έτη. Εκτός από το ICE 4, η παράδοση του ICE 3 Neo, μιας νέας έκδοσης του ICE 3, έχει ξεκινήσει εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο. 90 από αυτά τα τραίνα αναμένεται να λειτουργήσουν μέχρι το 2028.

Καθυστερήσεις λόγω οχημάτων

Αυτό σημαίνει ότι οι Γερμανικοί Σιδηρόδρομοι βρίσκονται στον σωστό δρόμο όσον αφορά την ανανέωση του στόλου, λέει ο Ντέτλεφ Νόις, πρόεδρος της Ένωσης Επιβατών Pro Bahn. «Το αν είναι αρκετά, θα φανεί αργότερα». Η μεγαλύτερη αξιοπιστία στις μεταφορές μεγάλων αποστάσεων εξαρτάται επίσης από το πόσο επιρρεπή είναι τα οχήματα που προστέθηκαν πρόσφατα.

Ο σιδηρόδρομος φαίνεται να έχει θέσει πλέον τα προβλήματα με τα τραίνα υπό έλεγχο. «Οι δυσλειτουργίες των οχημάτων που επηρεάζουν την ακρίβεια έχουν μειωθεί άνω του 40 τοις εκατό σε σύγκριση με το 2017», δήλωσε η εταιρεία. Όπως και οι προκάτοχοί του, το ICE 4 υπέφερε από προβλήματα τα πρώτα χρόνια: άβολα καθίσματα, προβλήματα με το WiFi, και το 2019 ο σιδηρόδρομος σταμάτησε τις παραδόσεις για μήνες λόγω ελαττωματικών συγκολλήσεων. Τα τραίνα που υποτίθεται ότι έκαναν την κυκλοφορία πιο αξιόπιστη, προκαλούσαν πλέον καθυστερήσεις.

Αλλά το τραίνο είναι τώρα μια «άγκυρα σταθερότητας στην καθημερινή σιδηροδρομική κυκλοφορία στη Γερμανία», δήλωσε ο διευθυντής μεταφορών μεγάλων αποστάσεων Μίχαελ Πέτερσεν την Τρίτη 19 Μαρτίου στο Βερολίνο. «Τα σχόλια των επιβατών για το ICE 4 είναι τα καλύτερα από όλες τις σειρές που έχουμε στην Deutsche Bahn.»

Όμως η αύξηση των οχημάτων δεν άλλαξε το βασικό πρόβλημα των Γερμανικών Σιδηροδρόμων, δηλαδή το υψηλό επίπεδο ασυνέπειας. Αντίθετα: από τότε που τέθηκε σε λειτουργία το ICE 4 το 2017, η συνέπεια στις μεταφορές μεγάλων αποστάσεων έχει επιδεινωθεί σημαντικά. Ωστόσο, αυτό δεν οφείλεται στα τραίνα. «Το 80 τοις εκατό των καθυστερήσεων πέρυσι οφείλονταν σε διακοπές στην υποδομή», λέει ο πρόεδρος της Ένωσης Επιβατών, Νόις. «Οι σιδηροδρομικές γραμμές, τα σήματα που δεν λειτουργούν, αυτός είναι στην πραγματικότητα ο κύριος λόγος για τις καθυστερήσεις στην DB AG».

Γενική ανανέωση των υποδομών

Οι Γερμανικοί Σιδηρόδρομοι θέλουν να αντιμετωπίσουν το θέμα τα επόμενα χρόνια με μια γενική ανανέωση των υποδομών. 40 πολυσύχναστα δρομολόγια πρόκειται να εκσυγχρονιστούν ριζικά και να αναβαθμιστούν έως το 2030. Αυτό σημαίνει αρχικά πρόσθετους περιορισμούς για τους επιβάτες, καθώς τα δρομολόγια δεν θα εκτελούνται για αρκετούς μήνες κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Οι Γερμανικοί Σιδηρόδρομοι εκτιμούν ότι οι οικονομικές απαιτήσεις για το δίκτυο θα είναι 45 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2027. Ο ομοσπονδιακός υπουργός Μεταφορών Βίσινγκ είχε υποσχεθεί περίπου 40 δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά με τον περιορισμό του προϋπολογισμού πέρυσι, αυτά τα σχέδια δεν θεωρούνται πλέον ασφαλή.

Εάν υπάρξουν λιγότερα χρήματα, η Deutsche Bahn θα πρέπει να κάνει σημαντικές περικοπές στην ανανέωση των υποδομών. Οι καθυστερήσεις θα παρέμεναν υψηλές. «Βρισκόμαστε σε συνεχείς συζητήσεις με τον ιδιοκτήτη μας, την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, η οποία έχει σαφώς δεσμευτεί για τους σιδηροδρόμους», ανακοίνωσε πρόσφατα η εταιρεία. Παρά την οικονομική αβεβαιότητα όμως, η συνεχιζόμενη αύξηση του στόλου δεν αμφισβητείται.

Πηγή: DW



Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.