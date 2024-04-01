Εννέα μικρά παιδιά - ηλικίας τεσσάρων με δέκα ετών – βρήκαν τραγικό θάνατο στο νοτιοανατολικό Αφγανιστάν, από νάρκη που χρονολογείτο από τον πόλεμο με τη Σοβιετική Ένωση τη δεκαετία του 1980.

«Εννέα παιδιά σκοτώθηκαν την Κυριακή από την έκρηξη νάρκης στην περιφέρεια Γκέρου, που χρονολογείτο από τη ρωσική εισβολή, με την οποία έπαιζαν», δήλωσε ο Χαμιντουλάχ Νίσαρ, διευθυντής της υπηρεσίας Ενημέρωσης και Πολιτισμού της επαρχίας Γκάζνι.

Η αστυνομία διευκρίνισε σε ανακοίνωσή της ότι τα παιδιά που σκοτώθηκαν ήταν πέντε κορίτσια και τέσσερα αγόρια.

Επίσης την Κυριακή ένα άλλο παιδί σκοτώθηκε στη δυτική επαρχία Χεράτ από την έκρηξη πυρομαχικών, από την οποία τραυματίστηκαν άλλοι πέντε άνθρωποι, σημείωσε η αστυνομία στον λογαριασμό της στο Χ.

Τα θανατηφόρα ατυχήματα με εκρηκτικούς μηχανισμούς είναι συχνά στο Αφγανιστάν, μια χώρα που βρισκόταν σε πόλεμο επί περισσότερα από σαράντα χρόνια.

Ο σοβιετικός στρατός εισέβαλε στο Αφγανιστάν τον Δεκέμβριο του 1979 και αποσύρθηκε από τη χώρα τον Φεβρουάριο του 1989, έπειτα από εννέα χρόνια ιδιαίτερα αιματηρών συγκρούσεων.

Μετά την επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία τον Αύγουστο του 2021 και τη διακοπή των συγκρούσεων στη χώρα, εκατομμύρια Αφγανοί κατάφεραν να επιστρέψουν στα χωριά και τα χωράφια τους. Αλλά οι νάρκες ή άλλοι εκρηκτικοί μηχανισμοί που δεν έχουν εκραγεί εξακολουθούν να σκοτώνουν ή να ακρωτηριάζουν ανθρώπους, κυρίως παιδιά.

