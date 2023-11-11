Μονάδες αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν δυο ουκρανικά τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα-καμικάζι στις περιφέρειες της Μόσχας και της Σμολένσκ (δυτικά, κοντά στα σύνορα με τη Λευκορωσία), ανακοίνωσε σήμερα το Ρωσικό υπουργείο Άμυνας μέσω Telegram.

Κατά το υπουργείο, οι καταρρίψεις έγιναν χθες περί τις 23:00 (σ.σ. τοπική ώρα· περί τις 22:00 ώρα Ελλάδας).

Χρήστες της πλατφόρμας Telegram στη Ρωσία έκαναν λόγο για τουλάχιστον δυο εκρήξεις.

Σύμφωνα με τον ρωσικό ειδησεογραφικό ιστότοπο Baza, που πιστεύεται πως έχει στενές σχέσεις με τις ρωσικές ειδικές υπηρεσίες, ουκρανικό drone καταρρίφθηκε κοντά σε βιομηχανία κατασκευής μηχανών στην πόλη Καλόμνα, 100 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Μόσχας. Η ίδια πηγή μεταφόρτωσε στο Telegram φωτογραφίες πυρκαγιάς σε εργοστάσιο εκρηκτικών στην Κατόφσκ, περίπου 500 χλμ. νοτιοανατολικά της Μόσχας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.