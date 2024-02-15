Την Αλβανία επισκέπτεται σήμερα ο Μπλίνκεν

Tην Αλβανία επισκέπτεται την Πέμπτη o υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο χωρών για τη στήριξη του αγώνα της Ουκρανίας ενάντια στην ευρείας κλίμακας εισβολή της Ρωσίας, σύμφωνα με το Associated Press.

Ο Μπλίνκεν θα συναντηθεί με κορυφαίους αξιωματούχους και θα επικεντρωθεί στο μέλλον των Δυτικών Βαλκανίων καθώς η Αλβανία και γειτονικές χώρες επιδιώκουν να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με ανώτατους αξιωματούχους των ΗΠΑ. Η Ουάσιγκτον έχει υποστηρίξει σθεναρά την ένταξη της Αλβανίας στην ΕΕ., αναφέρεται στο ίδιο δημοσίευμα.

Οι ΗΠΑ επαίνεσαν τον ηγετικό ρόλο της Αλβανίας στην πρώην κατεστραμμένη από τον πόλεμο περιοχή και τον πρόσφατο ρόλο της στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ως μη μόνιμο μέλος. Η Αλβανία είναι μέλος του ΝΑΤΟ και έχει στείλει τακτικά μικρές στρατιωτικές μονάδες σε διεθνείς ειρηνευτικές αποστολές και επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ.

Η Αλβανία θα φιλοξενήσει διεθνή σύνοδο κορυφής για την Ουκρανία αργότερα αυτόν τον μήνα, στην οποία αναμένεται να παραστεί και ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

Οι εντάσεις μεταξύ του Κοσσυφοπεδίου και της Σερβίας ενδέχεται να συζητηθούν κατά την επίσκεψη του Μπλίνκεν. Οι διαπραγματεύσεις με τη διευκόλυνση της ΕΕ για την εξομάλυνση των σχέσεών τους είχαν αργή πρόοδο, ενώ περιστασιακά βίαια επεισόδια τροφοδοτούσαν φόβους για αστάθεια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η ΕΕ έχουν εκφράσει την ανησυχία τους για την πρόσφατη απαγόρευση του δηναρίου από το Κοσσυφοπέδιο ως νόμισμα στους σερβικούς δήμους του.

Ο Μπλίνκεν αναμένεται επίσης να αναγνωρίσει τον ρόλο της Αλβανίας, η οποία μετά την κατάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν τον Αύγουστο του 2021 και την απόσυρση των στρατευμάτων των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, ήταν η πρώτη που στέγασε περίπου 3.200 φυγάδες Αφγανούς προτού μετακομίσουν για οριστική εγκατάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Μπλίνκεν αναμένεται να συναντήσει μερικούς από τους λίγους εναπομείναντες Αφγανούς που βρίσκονται ακόμη στην Αλβανία.

Μετά την επίσκεψη στα Τίρανα, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών θα μεταβεί στη Γερμανία για τη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου.



