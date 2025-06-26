Ο «μπαμπάκας» Τραμπ

Της Αθηνάς Παπακώστα

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, «έσπασε» τον κώδικα για το πώς μπορεί να είναι μία Σύνοδος Κορυφής ηγετών με τη συμμετοχή Τραμπ πετυχημένη. Απλώς αποκαλέστε τον «μπαμπάκα», γράφει η ευρωπαϊκή έκδοση του Politico σχολιάζοντας την – ίσως – πιο viral στιγμή της Συνόδου του ΝΑΤΟ που ολοκλήρωσε σε χρόνο ρεκόρ τις εργασίες της στη Χάγη, χθες Τετάρτη.

Κολακευμένος και εμφανώς ευδιάθετος ο Αμερικανός πρόεδρος, που δεν θύμιζε σε τίποτε και κανέναν τον εαυτό του κατά την επίσκεψη του στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες το 2018, παραχώρησε συνέντευξη Τύπου στην οποία το θέμα «μπαμπάκας» επανήλθε και μάλιστα μιμούμενος τον Μαρκ Ρούτε είπε «μπαμπάκα… Είσαι ο μπαμπάκας μου», με τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο, που καθόταν πίσω του να ξεσπά σε γέλια.

Αφορμή αυτή τη φορά στάθηκε ερώτηση δημοσιογράφου από το βρετανικό δίκτυο Sky News, η οποία ζήτησε να μάθει εάν ο ίδιος θεωρεί τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στο ΝΑΤΟ… παιδάκια με τον ίδιο να απαντά πως «χρειάζονται λίγη βοήθεια, ιδίως στην αρχή» πανηγυρίζοντας τη δεύτερη του νίκη σε λίγα 24ωρα, τη δέσμευση των 32 χωρών μελών να αυξήσουν δραστικά τις αμυντικές τους δαπάνες, στο 5% του ΑΕΠ τους έως το 2035. Πιο συγκεκριμένα, τα κράτη – μέλη του ΝΑΤΟ θα πρέπει να αφιερώνουν 3,5% του ΑΕΠ τους για στρατιωτικές δαπάνες και 1,5% για ευρύτερες επενδύσεις στου τομείς της άμυνας και της ασφάλειας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ περιέγραψε την απόφαση ως «μία μεγάλη νίκη για την Ευρώπη και τον δυτικό πολιτισμό» με τους ηγέτες των 32 χωρών μελών που προσήλθαν στη Σύνοδο ανήσυχοι για τις διαθέσεις του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, έπειτα και από τις προηγούμενες τους δηλώσεις για το άρθρο 5 της Συμμαχίας, να φεύγουν ανακουφισμένοι, επαναβεβαιώνοντας την ακλόνητη δέσμευσή τους στη ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής στην περίπτωση επίθεσης.

Κερδισμένος όμως βγήκε τροπόν τινά και ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος συναντήθηκε με τον Ντόναλντ Τραμπ για περίπου μία ώρα με τη συνάντησή τους να μην θυμίζει σε τίποτε εκείνη του χειμώνα στο Οβάλ Γραφείο. Αυτή τη φορά, μάλιστα, ο Ζελένσκι φόρεσε ακόμη και μαύρο κουστούμι – αντί της στρατιωτικής του παραλλαγής, με τον Αμερικανό πρόεδρο να το παρατηρεί και να σχολιάζει πως «φοράει τα καλά του».

Μονάχα η Ισπανία δεν γλίτωσε από τα πυρά του Τραμπ, καθώς η Μαδρίτη επιμένει ότι ο στόχος του 5% παραμένει δύσκολος, με τον Αμερικανό πρόεδρο να επιμένει πως είναι φρικτό αυτό που κάνει και πως δεν γνωρίζει ποιο είναι το πρόβλημά της, ενώ - νωρίτερα - ήδη είχε πει πως θα την κάνει να πληρώσει τα διπλάσια, χωρίς να εξηγήσει το πώς, μιας και η Ισπανία είναι μέλος της ΕΕ, η οποία όσον αφορά στους δασμούς διαπραγματεύεται ενιαία.

Και όσον αφορά στο θέμα της δασμολογικής πολιτικής Τραμπ, καταγράφηκαν αναταράξεις με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να σημειώνει πως από τη μία οι ΗΠΑ μας ζητούν να ξοδεύουμε περισσότερα για την άμυνα αλλά συνάμα πνίγουν τις οικονομίες μας με δασμούς με τον καγκελάριο της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς να σχολιάζει πως οι συνομιλίες Βρυξελλών και Ουάσιγκτον είναι περίπλοκες.

Μάταια δε όσοι αποπειράθηκαν να πείσουν τον Αμερικανό πρόεδρο να μην διστάσει να επιβάλει κυρώσεις στον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλάντιμιρ Πούτιν, δεν κατάφεραν να τους προσέξει. Άλλωστε, στην τελική ανακοίνωση συμπερασμάτων της Συμμαχίας, η οποία περιορίστηκε σε μόλις πέντε παραγράφους, το θέμα της Ουκρανίας περιορίστηκε σε μόλις μία πρόταση, η οποία αφορά στις «διαρκείς κυρίαρχες δεσμεύσεις» των χωρών μελών «να παρέχουν στήριξη στην Ουκρανία» και γι΄αυτό τον σκόπο, όπως τονίστηκε «θα συμπεριλάβουν τις άμεσες συνεισφορές προς την άμυνα της και την αμυντική της βιομηχανία κατά τον υπολογισμό των αμυντικών δαπανών των Συμμάχων».

