Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποινική δίωξη για τους 17 συλληφθέντες

Η ευρωπαϊκή εισαγγελία άσκησε σε βάρος τους ποινική δίωξη, μεταξύ άλλων, για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και απάτη άνω των 120.000 ευρώ 

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Δικαστήριο

Ποινική δίωξη ασκήθηκε στους 17 συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στο μεγάλο κύκλωμα παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων.

Οι 17 συλληφθέντες οδηγήθηκαν νωρίτερα ενώπιον του Ευρωπαίου εισαγγελέα, προκειμένου να τους απαγγελθούν οι κατηγορίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ευρωπαϊκή εισαγγελία άσκησε σε βάρος τους ποινική δίωξη για: 

  • Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης
  • Συγκρότηση και ένταξη στην εγκληματική οργάνωση 
  • Απάτη άνω των 120.000  ευρώ σε βάρος των συμφερόντων της ΕΕ 
  • Συνέργεια στην απάτη 
  • Ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ποινική δίωξη ΟΠΕΚΕΠΕ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
1 0 Bookmark