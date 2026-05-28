ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποινική δίωξη για τους 17 συλληφθέντες

Ποινική δίωξη ασκήθηκε στους 17 συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στο μεγάλο κύκλωμα παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων.

Οι 17 συλληφθέντες οδηγήθηκαν νωρίτερα ενώπιον του Ευρωπαίου εισαγγελέα, προκειμένου να τους απαγγελθούν οι κατηγορίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ευρωπαϊκή εισαγγελία άσκησε σε βάρος τους ποινική δίωξη για:

Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης

Συγκρότηση και ένταξη στην εγκληματική οργάνωση

Απάτη άνω των 120.000 ευρώ σε βάρος των συμφερόντων της ΕΕ

Συνέργεια στην απάτη

Ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Πηγή: skai.gr

