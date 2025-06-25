Με «μπαμπά» που παρεμβαίνει σε καβγά σε αυλή σχολείου παρομοίασε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, τον Ντόνανλντ Τραμπ, σχολιάζοντας την οργισμένη παρέμβαση του προέδρου των ΗΠΑ για τον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Ιράν.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη, ο Τραμπ είχε συγκρίνει τις μάχες μεταξύ Ιράν και Ισραήλ με τους καβγάδες σχολιαρόπαιδων.

«Είχαν ένα άγριο καβγά, σαν δύο παιδιά στην αυλή του σχολείου. Ξέρετε, τσακώνονται σαν τρελοί, δεν μπορείς να τους σταματήσεις. Άσε τους να τσακωθούν για περίπου 2-3 ​​λεπτά, μετά είναι εύκολο να τους σταματήσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

Ο Ρούτε γέλασε και πρόσθεσε: «Και μετά ο μπαμπάκας πρέπει ορισμένες φορές να χρησιμοποιεί σκληρή γλώσσα για να τους κάνει να σταματήσουν».

Την Τρίτη, μετά από τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι χώρες πολεμούσαν «τόσο καιρό και τόσο σκληρά που δεν ξέρουν τι στο διάολο κάνουν».

Το ΝΑΤΟ δεν απάντησε αμέσως στο αίτημα του Reuters να σχολιάσει.

Ο Τραμπ συνέκρινε επίσης την Τετάρτη τον αντίκτυπο των βομβαρδισμών των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν από τις ΗΠΑ με το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν τη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι.

«Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω ένα παράδειγμα της Χιροσίμα, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω ένα παράδειγμα του Ναγκασάκι, αλλά αυτό ήταν ουσιαστικά το ίδιο πράγμα. Αυτό τερμάτισε εκείνον τον πόλεμο. Αυτό τερμάτισε τον πόλεμο», είπε ο Τραμπ.



Πηγή: skai.gr

