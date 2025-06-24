Ο Ντόναλντ Τραμπ έθεσε εν αμφιβόλω τη δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών για την υπεράσπιση των συμμάχων του ΝΑΤΟ, ενώ την ίδια ώρα εξέφρασε την επιθυμία του για μια συμφωνία με τη Ρωσία, εγείροντας, για άλλη μια φορά, ερωτήματα για τον προσανατολισμό της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής

Κατά τη διάρκεια της πτήσης με το Air Force One προς την Ολλανδία για να συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ την Τρίτη, ο Τραμπ ρωτήθηκε αν δεσμεύεται να υπερασπιστεί τις χώρες του ΝΑΤΟ σύμφωνα με το Άρθρο 5, τον θεμέλιο λίθο της Συμμαχίας που ορίζει ότι μια επίθεση σε ένα κράτος-μέλος θεωρείται επίθεση σε όλα.

«Εξαρτάται από τον ορισμό σας», δήλωσε ο Τραμπ. «Υπάρχουν πολλοί ορισμοί για το Άρθρο 5. Το ξέρετε αυτό, έτσι; Αλλά είμαι δεσμευμένος στο να είμαι φίλος τους. Έχω γίνει φίλος με πολλούς από αυτούς τους ηγέτες και είμαι δεσμευμένος να τους βοηθήσω».

Το Άρθρο 5 αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της Συμμαχίας του ΝΑΤΟ από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, έχοντας εξασφαλίσει την ασφάλεια της Δυτικής Ευρώπης απέναντι στη Σοβιετική Ένωση κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου και συνεχίζει να λειτουργεί ως θεμέλιο της διατλαντικής ασφάλειας. Ωστόσο, για τον Τραμπ αποτελεί διαχρονική πηγή δυσαρέσκειας, καθώς θεωρεί ότι οι σύμμαχοι εξαρτώνται υπερβολικά από τις αμερικανικές στρατιωτικές δαπάνες και δεν συμβάλλουν αρκετά στην κοινή άμυνα.

Κατά την πρώτη του θητεία, είχε απειλήσει να αποσύρει τις ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ, ενώ πέρυσι είχε δηλώσει ότι θα άφηνε τη Ρωσία να κάνει «ό,τι στο καλό θέλει» σε κράτη-μέλη που δεν δαπανούν αρκετά για την άμυνά τους.

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε την επιθυμία του για την επίτευξη συμφωνίας με τη Ρωσία. Ερωτηθείς για τη διατύπωση που αναμένεται να περιλαμβάνει το ανακοινωθέν των ηγετών της Συμμαχίας σε σχέση με τη Ρωσία. «Θα το κοιτάξω. Ξέρετε όμως, θα ήθελα να δω μια συμφωνία με τη Ρωσία», απάντησε.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος σημείωσε ότι ο Πούτιν τον κάλεσε και του πρότεινε βοήθεια για το Ιράν. «Είπα, Όχι, δεν χρειάζομαι βοήθεια με το Ιράν. Χρειάζομαι βοήθεια μαζί σου», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Ελπίζω ότι θα καταλήξουμε σε μια συμφωνία με τη Ρωσία».



