Τουλάχιστον 26 άνθρωποι, οι οποίοι κατηγορούνται για συνεργασία με το Ισραήλ, συνελήφθησαν στη Χουζεστάν, στο νοτιοδυτικό Ιράν, δυο ημέρες μετά την κατάπαυση του πυρός που έβαλε τέλος στον πόλεμο 12 ημερών ανάμεσα στα δυο κράτη, ορκισμένους εχθρούς, μετέδωσε χθες Τετάρτη το βράδυ ιρανικό μέσο ενημέρωσης.

Σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων FARS, τα πρόσωπα αυτά ταυτοποιήθηκαν ως «πράκτορες και ακούσιοι συμμετέχοντες στον πρόσφατο πόλεμο που επιβλήθηκε από το σιωνιστικό καθεστώς» στο Ιράν και συνελήφθησαν από την υπηρεσία πληροφοριών των Φρουρών της Επανάστασης, επίλεκτου σώματος των ενόπλων δυνάμεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Η πλειονότητά τους ομολόγησε τις πράξεις της, συμπεριλαμβανομένων δραστηριοτήτων κατά της ασφάλειας, της εξάπλωσης της ανησυχίας του κοινού και ενεργειών δολιοφθοράς», πρόσθεσε το πρακτορείο επικαλούμενο ανακοίνωση της υπηρεσίας πληροφοριών των Φρουρών.

Οι συλλήψεις αυτές ανακοινώθηκαν αφού ο αρχηγός του ισραηλινού γενικού επιτελείου, ο υποστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, διαβεβαίωσε πως μέλη των ειδικών δυνάμεων του στρατού ξηράς έδρασαν στο Ιράν κατά τη διάρκεια του πολέμου. «Δυνάμεις μας επιχείρησαν μυστικά στην καρδιά του εχθρικού εδάφους», υποστήριξε.

Οι αρχές της Ισλαμικής Δημοκρατίας ανακοινώνουν συχνά συλλήψεις κι εκτελέσεις υποτιθέμενων πρακτόρων ξένων υπηρεσιών κατασκοπείας, ειδικά του Ισραήλ.

Η ιρανική δικαστική εξουσία διεμήνυσε την Κυριακή πως θα επιταχύνει τις δίκες για υποθέσεις αυτής της φύσης, μετά την επίθεση εύρους άνευ προηγουμένου που εξαπέλυσε το Ισραήλ τη 13η Ιουνίου, εμφανώς βασισμένη, σε πολλές περιπτώσεις, σε εξαιρετικά ακριβείς πληροφορίες.

Η επαρχία Χουζεστάν, η οποία γειτονεύει με το Ιράκ, είναι η περιοχή με τα μεγαλύτερα κοιτάσματα πετρελαίου στο Ιράν και υπέστη πολλούς βομβαρδισμούς του στρατού του Ισραήλ εναντίον «στρατιωτικών στόχων».

