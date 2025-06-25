Μακρόν: Η Ευρώπη θα ξοδέψει περισσότερα στην άμυνα εν μέσω ρωσικής απειλής

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε στους δημοσιογράφους την Τετάρτη ότι η Ευρώπη θα δαπανήσει περισσότερα για την άμυνα ώστε να είναι καλύτερα εξοπλισμένη προκειμένου να αντιμετωπίσει τη ρωσική απειλή. Ωστόσο, ο ίδιος σημείωσε ότι και οι ευρωπαϊκές χώρες αντιμετωπίζουν έναν εμπορικό πόλεμο, όπως μεταδίδει το Reuters.

Ο Εμανουέλ Μακρόν μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη δήλωσε ότι η «διεξαγωγή εμπορικού πολέμου» μεταξύ των κρατών μελών του ΝΑΤΟ είναι ένας «παραλογισμός», με τον Γάλλο πρόεδρο να κρίνει απαραίτητο να ολοκληρωθούν γρήγορα οι συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ.

«Δεν μπορούμε, ως σύμμαχοι, να λέμε ότι πρέπει να ξοδέψουμε περισσότερα (...) και στη συνέχεια να διεξάγουμε εμπορικό πόλεμο· αυτό είναι παραλογισμός», είπε ο Μακρόν.

«Πρέπει τώρα να καταλήξουμε σε συμφωνία» με τις ΗΠΑ, συμπλήρωσε.

Συμφωνία στο ΝΑΤΟ για αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 5% έως το 2035

Σημειώνεται πως σύμφωνα με τη δήλωση της Συνόδου Κορυφής της Χάγης, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας δεσμεύονται οι χώρες τους να επενδύουν το 5% του ΑΕΠ σε βασικές αμυντικές ανάγκες, καθώς και σε δαπάνες που σχετίζονται με την άμυνα και την ασφάλεια ως το 2035,

Σε μία ιδιαίτερα σύντομη δήλωση, μόλις πέντε παραγράφων, οι ηγέτες του ΝΑΤΟ επισημαίνουν ότι είναι "ενωμένοι απέναντι στις σοβαρές απειλές και προκλήσεις για την ασφάλεια, ιδίως τη μακροπρόθεσμη απειλή που θέτει η Ρωσία για την ευρωατλαντική ασφάλεια και τη διαρκή απειλή της τρομοκρατίας». Ως εκ τούτου, «οι Σύμμαχοι δεσμεύονται να επενδύουν το 5% του ΑΕΠ ετησίως σε βασικές αμυντικές ανάγκες, καθώς και σε δαπάνες που σχετίζονται με την άμυνα και την ασφάλεια έως το 2035, για να διασφαλίσουν τις ατομικές και συλλογικές υποχρεώσεις, σύμφωνα με το 'Αρθρο 3 της Συνθήκης της Ουάσιγκτον».

Οι Σύμμαχοι συμφωνούν ότι αυτή η δέσμευση του 5% θα περιλαμβάνει δύο βασικές κατηγορίες αμυντικών επενδύσεων. Θα διατεθεί τουλάχιστον το 3,5% του ΑΕΠ ετησίως, βάσει του συμφωνημένου ορισμού των αμυντικών δαπανών του ΝΑΤΟ έως το 2035, για την ενίσχυση των βασικών αμυντικών αναγκών και για την επίτευξη των Στόχων Δυνατότητας του ΝΑΤΟ. Οι Σύμμαχοι συμφωνούν να υποβάλλουν ετήσια σχέδια που να δείχνουν μια αξιόπιστη, σταδιακή πορεία για την επίτευξη αυτού του στόχου. Επίσης, θα διατεθεί έως και το 1,5% του ΑΕΠ ετησίως, μεταξύ άλλων, για την προστασία των κρίσιμων υποδομών, την υπεράσπιση των δικτύων, τη διασφάλιση της πολιτικής ετοιμότητας και ανθεκτικότητάς, την απελευθέρωση της καινοτομίας και την ενίσχυση της αμυντικής μας βιομηχανικής βάσης. Σημειώνεται ότι «η πορεία και η ισορροπία των δαπανών στο πλαίσιο αυτού του σχεδίου θα επανεξεταστούν το 2029, υπό το πρίσμα του στρατηγικού περιβάλλοντος και των ενημερωμένων Στόχων Δυνατότητας».

Το τελικό ανακοινωθέν της Συνόδου περιλαμβάνει και μια σύντομη δήλωση για την Ουκρανία. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι: «Οι Σύμμαχοι επιβεβαιώνουν τις διαρκείς κυρίαρχες δεσμεύσεις τους να παρέχουν υποστήριξη στην Ουκρανία, της οποίας η ασφάλεια συμβάλλει στη δική μας, και, για τον σκοπό αυτό, θα περιλαμβάνουν άμεσες συνεισφορές στην άμυνα της Ουκρανίας και την αμυντική της βιομηχανία κατά τον υπολογισμό των αμυντικών δαπανών των Συμμάχων».

Επιπλέον, οι ηγέτες του ΝΑΤΟ επιβεβαιώνουν την κοινή τους δέσμευση να επεκτείνουν γρήγορα τη διατλαντική αμυντική βιομηχανική συνεργασία και να αξιοποιήσουμε την αναδυόμενη τεχνολογία και το πνεύμα καινοτομίας για την προώθηση της συλλογικής ασφάλειας. «Θα εργαστούμε για την εξάλειψη των εμπορικών εμποδίων στον τομέα της άμυνας μεταξύ των Συμμάχων και θα αξιοποιήσουμε τις συνεργασίες μας για την προώθηση της βιομηχανικής συνεργασίας στον τομέα της άμυνας», αναφέρεται στην τελική δήλωση της Συνόδου.

Τέλος, ανακοινώνεται ότι η επόμενη Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ θα πραγματοποιηθεί στην Τουρκία το 2026, ακολουθούμενη από μια Σύνοδο στην Αλβανία.

