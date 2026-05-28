Με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας αρχίζουν αύριο, Παρασκευή 29 Μαΐου 2026, οι φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις για τους υποψήφιους των Γενικών Λυκείων, που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-27.

Η Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδας στέλνει ένα μήνυμα στήριξης στα παιδιά που ξεκινούν αύριο τις εξετάσεις:

Η Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδας (ΑΣΓΜΕ) εύχεται ολόψυχα καλή δύναμη και καλή επιτυχία στα παιδιά μας που ξεκινούν τη δοκιμασία των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Παιδιά μας, κρατήστε ψηλά το κεφάλι. Οι κόποι, οι θυσίες και τα όνειρά σας δεν χωρούν σε βαθμούς και αποτελέσματα. Η αξία σας βρίσκεται στη δύναμη, στην προσπάθεια και στην επιμονή με την οποία παλεύετε για το μέλλον σας.

Και σε όλους τους γονείς, που μέσα σε δύσκολες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες στάθηκαν δίπλα τους με αγωνία, στήριξη και αμέτρητες μικρές καθημερινές θυσίες, καθώς και στους εκπαιδευτικούς που ήταν συνοδοιπόροι, καθοδηγητές και υποστηρικτές των προσπαθειών τους, στέλνουμε ένα μεγάλο μήνυμα συμπαράστασης και περηφάνιας.

Μαζί με τα παιδιά μας και τους εκπαιδευτικούς συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε από κοινού για ένα σχολείο και μια ζωή που θα χωρά τα όνειρα και τις ανάγκες όλων των παιδιών.

Πηγή: skai.gr

