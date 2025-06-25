Μερτς: Κανείς να μην τολμήσει να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ

Η Γερμανία από τη Χάγη εκπέμπει διττό μήνυμα: φιλοδοξεί να εξελίξει τον ισχυρότερο στρατό της Ευρώπης και να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διεθνή διπλωματική σκηνή. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτηρίζει «μνημειώδη νίκη των ΗΠΑ» τη συμφωνία για αύξηση των αμυντικών δαπανών των χωρών-μελών του ΝΑΤΟ στο 5% του ΑΕΠ.

Ιστορική μεταστροφή στην αμυντική πολιτική της Γερμανίας

Για το Βερολίνο, η ιστορική αλλαγή πλεύσης είχε δρομολογηθεί πριν καν από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, με τη νέα κυβέρνηση να στοχεύει σε «πολεμικούς προϋπολογισμούς» για την επόμενη τετραετία. Η δέσμευση για αμυντικές δαπάνες της τάξης του 3,5% του ΑΕΠ, συνδυαζόμενες με επιπλέον κονδύλια 1,5% για κρίσιμες υποδομές, αναμένεται να οδηγήσουν σε συνολικές επενδύσεις που ξεπερνούν τα 160 δισ. ευρώ – όταν επιτευχθεί ο φιλόδοξος στόχος του 5%.

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, από τη Χάγη, υπογράμμισε ότι αυτό το βήμα «δεν γίνεται επειδή το απαιτεί ο Τραμπ», αλλά επειδή το υπαγορεύουν οι τρέχουσες συνθήκες ασφαλείας και οι αυξανόμενες απειλές για τη γηραιά ήπειρο.

Δυνατό μήνυμα Μερτς προς Μόσχα

Για τη γερμανική κυβέρνηση, η ρωσική απειλή θεωρείται υπαρξιακής σημασίας για την ευρωπαϊκή και γερμανική ασφάλεια. Χαρακτηριστικά, ο καγκελάριος σχολίασε προς το Κρεμλίνο: «Παρακαλώ, κανείς να μην τολμήσει να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ, οπουδήποτε!», αναφερόμενος στη γερμανική ταξιαρχία τεθωρακισμένων στη Λιθουανία, που ενισχύει την ανατολική πτέρυγα της Συμμαχίας.

Ο Μερτς τόνισε πως «οι διαφωνίες ή διαφορετικές προσεγγίσεις για το ΝΑΤΟ και τη Ρωσία πάντοτε υπήρχαν». Επίσης, σε συνομιλία του με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ζήτησε την αμερικανική συνδρομή στο νέο πακέτο κυρώσεων προς τη Μόσχα, το οποίο οι Ευρωπαίοι εταίροι αναμένεται να εγκρίνουν εντός της εβδομάδας.

Οι θέσεις Τραμπ και οι επισημάνσεις Μακρόν

Κεντρικό πρόσωπο στη Χάγη, παρότι με σύντομη παρουσία, ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε «μνημειώδη νίκη των ΗΠΑ» το αποτέλεσμα για τις ενισχυμένες αμυντικές δαπάνες της Συμμαχίας. Σε ό,τι αφορά το προωθούμενο Άρθρο 5 του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, παρά τις προηγούμενες αμφισβητήσεις του, το ξεκαθάρισε λέγοντας: «Το στηρίζω. Γι’ αυτό είμαι εδώ. Αν δεν το στήριζα, δεν θα ήμουν εδώ».

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν τα σχόλια του Εμανουέλ Μακρόν, καθώς ο Γάλλος πρόεδρος αναφέρθηκε στις προκλήσεις που προκύπτουν όταν οι νατοϊκοί εταίροι δεσμεύονται για αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 5%, την ίδια στιγμή που η Ουάσιγκτον κλιμακώνει τη σύγκρουση στην εμπορική σφαίρα. Όπως σημείωσε, «δεν γίνεται να λέμε ότι θα ξοδέψουμε περισσότερα για την άμυνα και παράλληλα να ξεκινάμε εμπορικό πόλεμο».

Πηγή: Deutsche Welle

