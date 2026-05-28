Όταν ο φωτογράφος Γκρεγκ Μπρέναν είδε την Κέιτ Μος να κάθεται στο κάτω μέρος μιας εξόδου κινδύνου, φορώντας γούνα και κρατώντας τσιγάρο, κατάλαβε αμέσως πως είχε μπροστά του κάτι ξεχωριστό. Ήταν το 2007 και δεν μπορούσε να φανταστεί ότι μία από εκείνες τις φωτογραφίες - ούτε καν η αγαπημένη του από τη βραδιά - θα εξελισσόταν σε σύμβολο της "party era" του διάσημου μοντέλου και στην πιο αναγνωρίσιμη εικόνα της σχεδόν τεσσαρακονταετούς καριέρας του.

Η διαχρονική γοητεία της φωτογραφίας οφείλεται εν μέρει στην απλότητά της. Εκείνη τη σιωπηλή, αφύλακτη στιγμή, η Μος έμοιαζε με οποιαδήποτε τριαντάρα απολαμβάνει μια βραδινή έξοδο. Και όμως, ίσως μόνο εκείνη μπορούσε να δείχνει τόσο κομψή ενώ την αιφνιδίαζαν σε μια σκοτεινή σκάλα υπηρεσίας.

«Έχει κάτι ανάμεσα σε μπαλαρίνα και Τζάνις Τζόπλιν», είπε ο Μπρέναν σε βιντεοκλήση από το σπίτι του στο Λονδίνο. «Είναι πολύ rock ’n’ roll».

Η Μος είχε ήδη αποκτήσει τη φήμη της γυναίκας που αγαπούσε τις ξέφρενες νύχτες, κατά την εποχή του λεγόμενου “heroin chic” των ’90s, όταν ο Τύπος έκανε τα πάντα για να καταγράψει κάθε της κίνηση.

Ωστόσο, όπως λέει ο φωτογράφος, πολλά από όσα γράφτηκαν τότε δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα. Ο ίδιος πιστεύει πως η Μος ήταν απολύτως νηφάλια όταν τράβηξε τη φωτογραφία.

«Έχω διαβάσει κάθε είδους ανοησία», λέει σήμερα ο 53χρονος φωτογράφος, εξηγώντας ότι η πιο διάσημη εικόνα του είναι ταυτόχρονα και η πιο παρεξηγημένη. «Διάβασα ότι παραπάτησε στο φόρεμά της, ότι έπεσε στις σκάλες, ότι ήταν 4 τα ξημερώματα — τίποτα από αυτά δεν ίσχυε».

Το νέο του βιβλίο, "The Big Shot", επιχειρεί να αποκαταστήσει την αλήθεια. Παράλληλα, αφηγείται πώς ένας συνδυασμός εμπειρίας και τύχης τον οδήγησε στην πίσω πόρτα ενός θεάτρου του Λονδίνου, ανήμερα των 33ων γενεθλίων της Μος.

Το 2007, η Μος βρισκόταν στο απόγειο της καριέρας της. Εκείνη τη χρονιά, το περιοδικό Time την είχε συμπεριλάβει στους 100 ανθρώπους με τη μεγαλύτερη επιρροή παγκοσμίως, ενώ το Forbes την κατέτασσε ως το δεύτερο πιο ακριβοπληρωμένο μοντέλο στον κόσμο, πίσω μόνο από τη Ζιζέλ Μπούντχεν. Τα tabloids παρακολουθούσαν εμμονικά τη σχέση της με τον Πιτ Ντόχερτι, τραγουδιστή των Babyshambles, ενώ οι φήμες περί γάμου οργίαζαν.

Ο Μπρέναν είχε αναλάβει από την εφημερίδα του να καλύψει το πάρτι γενεθλίων της στο ξενοδοχείο Dorchester του Λονδίνου, ένα γεγονός που, όπως λέει, είχε εξελιχθεί σε «ετήσιο media event».

Λίγο μετά την άφιξή του, οι δημοσιογράφοι έμαθαν ότι η Μος και ο Ντόχερτι βρίσκονταν ακόμα στο θέατρο Donmar Warehouse, στο West End. Ο φωτογράφος έτρεξε εκεί, μόνο και μόνο για να αντικρίσει ένα χάος από παπαράτσι και περίεργους θεατές.

Τότε ήρθε μια αναπάντεχη ανατροπή: οι μπαταρίες του φλας του είχαν σχεδόν αδειάσει. Επιστρέφοντας στο αυτοκίνητό του για ανταλλακτικές, θυμήθηκε ότι το θέατρο διέθετε έξοδο κινδύνου που λειτουργούσε και ως πίσω πόρτα. Η εμπειρία του αποδείχθηκε καθοριστική — στα τέλη της δεκαετίας του ’90 είχε φωτογραφίσει τη Νικόλ Κίντμαν να φεύγει από το ίδιο ακριβώς σημείο.

Αποφάσισε λοιπόν να κάνει μια μικρή παράκαμψη.

«Πέρασα μπροστά από την πόρτα, κοίταξα μέσα και κατάλαβα αμέσως ότι είχα μόνο λίγα δευτερόλεπτα, ίσως και λιγότερα, για να αντιδράσω», θυμάται.

Έβαλε τη μηχανή του μέσα από τη μισάνοιχτη πόρτα και τράβηξε περίπου δέκα φωτογραφίες. Την ίδια στιγμή, άκουσε ένα αυτοκίνητο να σταματά έξω. Τότε συνειδητοποίησε τι συνέβαινε: το ζευγάρι είχε στείλει άλλο όχημα στην μπροστινή είσοδο ως αντιπερισπασμό, ενώ εκείνοι διέφευγαν από πίσω.

Η Μος και ο Ντόχερτι, ο οποίος βρίσκεται εκτός κάδρου, μπήκαν γρήγορα στο αυτοκίνητο. Ο Μπρέναν μάλιστα τη βοήθησε να ανοίξει την πόρτα, τόσο από ευγένεια όσο και επειδή ήθελε να προλάβει τους υπόλοιπους φωτογράφους που πλησίαζαν.

Δεν επέστρεψε ποτέ στο πάρτι. Έστειλε τις φωτογραφίες στους αρχισυντάκτες του και πήγε σπίτι, βέβαιος ότι είχε εξασφαλίσει τις καλύτερες εικόνες της βραδιάς. Δεν περίμενε όμως ότι την επόμενη μέρα μία από αυτές θα κυριαρχούσε σχεδόν σε όλα τα βρετανικά tabloids.

Η εικόνα χρησιμοποιήθηκε δίπλα σε ιστορίες για ξέφρενα πάρτι, καβγάδες και υπερβολές. Η Daily Mail έγραψε για ένα «24ωρο πάρτι με ποτό και χορό», παρουσιάζοντας τη φωτογραφία σαν μια «παύση ξεφαντώματος». Άλλες εφημερίδες τη συνέδεσαν με φήμες για καβγάδες ή μεθυσμένες σκηνές.

Έτσι, η φωτογραφία απέκτησε μια σχεδόν μυθική διάσταση παρακμής, παρότι, σύμφωνα με τον δημιουργό της, η πραγματικότητα ήταν πολύ πιο απλή.

«Καταλαβαίνω γιατί το έκαναν», λέει ο Μπρέναν για τα tabloids. «Η Κέιτ Μος να κάθεται απλώς στις σκάλες με ένα τσιγάρο δεν πουλάει εφημερίδες».

Ο ίδιος πάντως αμφισβητεί τη δημόσια εικόνα της "party Kate".

«Ποτέ δεν τη γνώρισα έτσι», εξηγεί. «Εγώ βλέπω απλώς ένα από τα αγαπημένα μου μοντέλα, στην απόλυτη ακμή της καριέρας της».

Παραδόξως, η αγαπημένη του φωτογραφία από εκείνη τη βραδιά δεν είναι η διάσημη λήψη. Προτιμά μια άλλη, τραβηγμένη κλάσματα δευτερολέπτου αργότερα, όπου η Μος έχει σηκωθεί και κατευθύνεται προς την έξοδο.

«Έχει περισσότερο αέρα πασαρέλας», λέει.

Την συμπεριέλαβε στο βιβλίο του, γνωρίζοντας ωστόσο πως οι φωτογράφοι δεν μπορούν να ελέγξουν ποια εικόνα θα περάσει τελικά στην ιστορία.

«Λένε ότι κάθε καλός φωτογράφος πρέπει κάποια στιγμή στην καριέρα του να έχει μία εικόνα που να ξεπερνά όλες τις άλλες», καταλήγει. «Νομίζω πως το πέτυχα με αυτή. Αλλά δεν ήταν ποτέ σκόπιμο».

Πηγή: skai.gr

