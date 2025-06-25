Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ρούτε στο Reuters: Σύσσωμο το ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, στηρίζει την Ουκρανία

Ο γενικός γραμματέας της Συμμαχίας τόνισε επίσης ότι κανείς δεν είναι «αφελής» όσον αφορά τη Ρωσία - Όλα τα μέλη «έχουν λίγο πολύ την ίδια εκτίμηση»

Μαρκ Ρούτε

Σύσσωμο το ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι «απολύτως αφοσιωμένο» στη στήριξη της προσπάθειας της Ουκρανίας να αντιμετωπίσει τη ρωσική εισβολή, δήλωσε ο γενικός γραμματέας της συμμαχίας Μαρκ Ρούτε σε συνέντευξή του στο Reuters την Τετάρτη.

Μιλώντας στο τέλος της συνόδου κορυφής των ηγετών του ΝΑΤΟ στη Χάγη, ο Ρούτε τόνισε επίσης ότι κανείς στο ΝΑΤΟ δεν είναι «αφελής» όσον αφορά τη Ρωσία και ότι όλα τα μέλη της συμμαχίας «έχουν λίγο πολύ την ίδια εκτίμηση».

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ πρόσθεσε ότι η συνεισφορά των ΗΠΑ στη Συμμαχία θα περιοριστεί σταδιακά, καθώς θα αναλαμβάνει ενεργότερο ρόλο η Ευρώπη, αλλά η λειτουργία της Συμμαχίας θα συνεχιστεί απρόσκοπτα, χωρίς κενά, καθώς η όλη μετάβαση έχει σχεδιαστεί αναλυτικά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μαρκ Ρούτε ΝΑΤΟ ΗΠΑ Ουκρανία Ρωσία Πόλεμος στην Ουκρανία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
7 0 Bookmark