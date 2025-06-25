Σύσσωμο το ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι «απολύτως αφοσιωμένο» στη στήριξη της προσπάθειας της Ουκρανίας να αντιμετωπίσει τη ρωσική εισβολή, δήλωσε ο γενικός γραμματέας της συμμαχίας Μαρκ Ρούτε σε συνέντευξή του στο Reuters την Τετάρτη.

Μιλώντας στο τέλος της συνόδου κορυφής των ηγετών του ΝΑΤΟ στη Χάγη, ο Ρούτε τόνισε επίσης ότι κανείς στο ΝΑΤΟ δεν είναι «αφελής» όσον αφορά τη Ρωσία και ότι όλα τα μέλη της συμμαχίας «έχουν λίγο πολύ την ίδια εκτίμηση».

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ πρόσθεσε ότι η συνεισφορά των ΗΠΑ στη Συμμαχία θα περιοριστεί σταδιακά, καθώς θα αναλαμβάνει ενεργότερο ρόλο η Ευρώπη, αλλά η λειτουργία της Συμμαχίας θα συνεχιστεί απρόσκοπτα, χωρίς κενά, καθώς η όλη μετάβαση έχει σχεδιαστεί αναλυτικά.

Πηγή: skai.gr

