Καλαμάτα: Νεκρός 32χρονος σε χαράδρα μέσα στο αυτοκίνητο του στο Γαρδίκι

Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός 32χρονου άνδρα στην ευρύτερη περιοχή της Καλαμάτας, καθώς βρέθηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του σε δύσβατο σημείο στο ρέμα Τζιρόρεμα, στον δρόμο από το Γαρδίκι προς την Πολιανή, σύμφωνα με το Ertnews.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο 32χρονος δεν είχε δώσει σημεία ζωής από χθες το απόγευμα, γεγονός που προκάλεσε έντονη ανησυχία στους οικείους και φίλους του. Το πρωί, άτομο από το φιλικό του περιβάλλον επικοινώνησε με τις αρχές, ενημερώνοντας ότι δεν είχε επιστρέψει στο σπίτι του.

Λίγη ώρα αργότερα, συγγενικό του πρόσωπο που τον αναζητούσε εντόπισε το όχημά του εκτός δρόμου, σε ιδιαίτερα δύσβατο σημείο της περιοχής, και ειδοποίησε άμεσα τις αρχές.

Από τις 11 το πρωί έως και λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι στήθηκε μεγάλη επιχείρηση προσέγγισης και ανάσυρσης, με τη συμμετοχή πυροσβεστικών δυνάμεων και αστυνομίας. Η επιχείρηση ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς το αυτοκίνητο βρισκόταν μέσα σε χαράδρα, ανάμεσα σε βράχια και πυκνή βλάστηση, γεγονός που δυσχέραινε σημαντικά την πρόσβαση των σωστικών συνεργείων.

Όταν οι διασώστες κατάφεραν να προσεγγίσουν το όχημα, διαπίστωσαν δυστυχώς ότι ο 32χρονος οδηγός ήταν νεκρός μέσα σε αυτό.

Οι αρχές διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα για τις συνθήκες του περιστατικού, με το επικρατέστερο σενάριο μέχρι στιγμής να είναι αυτό του τροχαίου δυστυχήματος.

Πηγή: skai.gr

