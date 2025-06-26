Περίπου διακόσιοι άνθρωποι συνελήφθησαν όταν η ολλανδική αστυνομία διέλυσε διαδήλωση, στο περιθώριο της συνόδου του NATO η οποία ολοκληρώθηκε χθες Τετάρτη στην πόλη της Χάγης.

Οι διαδηλωτές, που ανήκαν κυρίως στην οικολογική οργάνωση Extinction Rebellion, απέκλεισαν για κάποια ώρα μείζονα οδικό άξονα, διαμαρτυρόμενοι εναντίον της συνόδου κατά την οποία οι ηγέτες του Οργανισμού του Συμφώνου του Βόρειου Ατλαντικού, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ενέκριναν άνευ προηγουμένου αύξηση των στρατιωτικών δαπανών των κρατών μελών.

Διαμαρτύρονταν επίσης για τις ενέργειες του στρατού του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

Η αστυνομία συγκρούστηκε με διαδηλωτές σε ορισμένες περιπτώσεις κατά τις συλλήψεις, σύμφωνα με δημοσιογράφους επιτόπου. Αστυνομικοί χρησιμοποίησαν ρόπαλα.

Διαδηλωτές είχαν ήδη προσπαθήσει να καταλάβουν άλλον αυτοκινητόδρομο κοντά στη Χάγη προχθές Τρίτη, την πρώτη ημέρα της συνόδου. Περίπου 30 άνθρωποι συνελήφθησαν σε αυτή την περίπτωση.

Η διοργάνωση της συνόδου του NATO σήμανε τη μεγαλύτερη κινητοποίηση των δυνάμεων ασφαλείας της Ολλανδίας στην ιστορία της χώρας. Ο χώρος όπου διεξήχθη βρισκόταν περίπου 8 χιλιόμετρα από τον αυτοκινητόδρομο που προσπάθησαν να αποκλείσουν οι συμμετέχοντες στην κινητοποίηση.

