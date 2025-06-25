Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ επιχειρώντας να προβάλει τον εαυτό του ως τον πρόεδρο που «έκλεισε» έναν πόλεμο. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, άνοιγε ένα νέο διπλωματικό μέτωπο, αυτή τη φορά όχι με αντίπαλο, αλλά με την ίδια την Ευρώπη και πιο συγκεκριμένα με την Ισπανία.

Οι σχέσεις ΗΠΑ–Ισπανίας εισήλθαν σε τροχιά έντασης την Τετάρτη, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε με διπλασιασμό των δασμών σε περίπτωση που η Μαδρίτη επιμείνει στην άρνησή της να αυξήσει τις αμυντικές της δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ, όπως συμφωνήθηκε στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη.

Απαντώντας στον Τραμπ, ο υπουργός Οικονομίας της Ισπανίας, Κάρλος Κουέρπο, δήλωσε σήμερα από το Παρίσι ότι οι εμπορικές διαπραγματεύσεις είναι αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προσθέτοντας με νόημα ότι «η Ευρώπη διαθέτει επίσης εργαλεία για να υπερασπιστεί τον εαυτό της» σε περίπτωση μη συμφωνίας με τις ΗΠΑ.

Νωρίτερα, ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ και παρά τις απειλές Τραμπ επέμεινε στη θέση της Ισπανίας, δηλώνοντας ότι οι σημερινές δαπάνες στο 2% του ΑΕΠ είναι «επαρκείς, ρεαλιστικές και συμβατές με το κράτος πρόνοιας», ενώ ζήτησε εξαίρεση της Ισπανίας από τον νέο στόχο – αίτημα που απέρριψε δημοσίως ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

Παρά την κριτική, ο Σάντσεθ τόνισε πως η Ισπανία θα τηρήσει τις δεσμεύσεις της και ζήτησε να δοθεί έμφαση όχι στα ποσοστά δαπανών, αλλά στην κοινή παραγωγή και τη διαλειτουργικότητα στην Ευρώπη.

Ο Σάντσεθ φέρεται επίσης να ευχαρίστησε τους συμμάχους του ΝΑΤΟ για τον «σεβασμό στην κυριαρχία της Ισπανίας».



Ο Τραμπ απειλεί την Ισπανία με σκληρότερη εμπορική συμφωνία

Ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τετάρτη ότι η άρνηση της Ισπανίας να δεσμευτεί στον νέο στόχο του ΝΑΤΟ για αμυντικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ έως το 2035 θα έχει ως συνέπεια μια «πολύ πιο σκληρή» εμπορική συμφωνία για τη χώρα.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Ολλανδία, ο Τραμπ χαρακτήρισε «τρομερό» το γεγονός ότι η Ισπανία δεν δεσμεύεται στο νέο όριο.

«Ξέρετε, τα πάνε πολύ καλά. Η οικονομία πάει πολύ καλά. Και αυτή η οικονομία θα μπορούσε να τιναχτεί στον αέρα αν συμβεί κάτι κακό», είπε χαρακτηριστικά.

«Ξέρετε τι θα κάνουμε; Διαπραγματευόμαστε εμπορική συμφωνία με την Ισπανία και θα τους κάνουμε να πληρώσουν τα διπλά — και το λέω σοβαρά. Μου αρέσει η Ισπανία… είναι υπέροχο μέρος και έχουν υπέροχο λαό, αλλά είναι η μόνη χώρα που αρνείται να πληρώσει».

«Θέλουν μια μικρή ελεύθερη βόλτα, αλλά θα την πληρώσουν πίσω μέσω του εμπορίου, γιατί δεν θα το αφήσω να περάσει έτσι. Είναι άδικο».

Οι δηλώσεις του Τραμπ έγιναν λίγο αφότου οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ συμφώνησαν να υπερδιπλασιάσουν τον στόχο αμυντικών δαπανών από 2% σε 5% του ΑΕΠ έως το 2035.

Σε κοινή διακήρυξη, η Συμμαχία ανέφερε ότι είναι «ενωμένη απέναντι σε βαθιές απειλές και προκλήσεις ασφαλείας», με κυριότερες τη μακροπρόθεσμη απειλή της Ρωσίας και την «επίμονη απειλή» της τρομοκρατίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.