Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ αντέκρουσε χθες Τετάρτη την υπόθεση ότι οι αρχές του Ιράν φρόντισαν να μεταφερθούν αλλού τα αποθέματα ουρανίου υψηλού βαθμού εμπλουτισμού της χώρας πριν από τους αμερικανικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς τα ξημερώματα της Κυριακής, με φόντο τις αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα της στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ, που κατ’ αυτήν αφάνισε το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της Τεχεράνης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ καταφέρθηκε εναντίον μέσων ενημέρωσης που αποκάλυψαν το περιεχόμενο διαβαθμισμένου εγγράφου της υπηρεσίας πληροφοριών του Πενταγώνου, δημιουργώντας αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης αμερικανικών στρατηγικών βομβαρδιστικών, προς υποστήριξη του Ισραήλ, στις εγκαταστάσεις του Φορντό, νότια της Τεχεράνης, της Νατάνζ και της Ισφαχάν (κεντρικά).

Σύμφωνα με τον αμερικανό πρόεδρο, τα πλήγματα με διατρητικές βόμβες κατέστρεψαν ολοσχερώς τις εγκαταστάσεις οι οποίες ήταν στόχοι.

Ειδικοί όμως επισήμαναν το ενδεχόμενο η Τεχεράνη να είχε προετοιμαστεί για την επίθεση μεταφέροντας αλλού περίπου 400 κιλά ουρανίου εμπλουτισμένου κατά 60%, επίπεδο αρκετά κάτω, όμως όχι πολύ μακριά από το 90%, που απαιτείται για να κατασκευαστούν πυρηνικά όπλα.

«Μπορώ να σας πω ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν καμιά ένδειξη ότι το ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού μεταφέρθηκε αλλού πριν από τους βομβαρδισμούς, όπως είδα να μεταδίδεται ψευδώς», τόνισε στο Fox News η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ.

«Όσο για αυτό που υπάρχει στο πεδίο αυτή τη στιγμή, είναι θαμμένο κάτω από χιλιόμετρα συντριμμιών, λόγω της επιτυχίας των βομβαρδισμών το βράδυ του Σαββάτου» (σ.σ. νωρίς το πρωί της Κυριακής ώρα Ελλάδας), πρόσθεσε η ίδια.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), με τον οποίο το Ιράν θέλει να αναστείλει κάθε συνεργασία, «απώλεσε τη δυνατότητα παρακολούθησης αυτού του υλικού από το στιγμή που άρχισαν οι εχθροπραξίες», δήλωσε από την πλευρά του ο γενικός διευθυντής του, ο αργεντινός διπλωμάτης Ραφαέλ Γκρόσι, στη γαλλική τηλεόραση.

«Δεν θέλω να δημιουργήσω την εντύπωση πως χάθηκε ή ότι κρύφτηκε», έσπευσε να προσθέσει πάντως.

Σύμφωνα με το άκρως απόρρητο έγγραφο της DIA στο οποίο αναφέρθηκαν το τηλεοπτικό δίκτυο CNN και οι εφημερίδες New York Times και Washington Post, που επικαλέστηκαν πηγές τους ενήμερες για το περιεχόμενό του, οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί απλά καθυστέρησαν το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης για μερικούς μήνες, δεν το κατέστρεψαν ολοσχερώς, αντίθετα με όσα είπε επανειλημμένα σε δημόσιες τοποθετήσεις του ο πρόεδρος Τραμπ.

Τα δημοσιεύματα εξόργισαν τον αμερικανό πρόεδρο. Ανήγγειλε πως θα παραχωρηθεί συνέντευξη Τύπου από τον υπουργό Άμυνας της κυβέρνησής του Πιτ Χέγκσεθ σήμερα στις 08:00 (τοπική ώρα· 15:00 ώρα Ελλάδας) στο πλαίσιο του «αγώνα» για την υπεράσπιση «της αξιοπρέπειας των σπουδαίων αμερικανών πιλότων μας».

Το Ισραήλ εξαπέλυσε τα ξημερώματα της 13ης Ιουνίου άνευ προηγουμένου, μαζικές αεροπορικές επιδρομές εναντίον του Ιράν, κατηγορώντας την Τεχεράνη πως επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα κι ότι βρισκόταν πολύ κοντά στην επίτευξη αυτού του στόχου — η Ισλαμική Δημοκρατία αρνείται εδώ και δεκαετίες πως έχει τέτοιους σκοπούς και υπερασπίζεται το δικαίωμά της να έχει πολιτικό πυρηνικό πρόγραμμα. Το Ιράν ανταπέδωσε την επίθεση με ομοβροντίες βαλλιστικών πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Ο πόλεμος 12 ημερών τερματίστηκε με εύθραυστη κατάπαυση του πυρός, η οποία ανακοινώθηκε από τον αμερικανό πρόεδρο Τραμπ και εφαρμόζεται από την Τρίτη το πρωί.

