Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη, δήλωσε την Τετάρτη ο εκπρόσωπος του Ζελένσκι, σύμφωνα με το Reuters. Η συνάντηση των δύο ηγετών διήρκεσε 50 λεπτά.

Ο Ουκρανός πρόεδρος χαρακτήρισε τη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο «μακρά και ουσιαστική» και σημείωσε ότι συζήτησαν για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός στον πόλεμο που διεξάγει η Ρωσία στην Ουκρανία.

«Καλύψαμε όλα τα πραγματικά σημαντικά ζητήματα. Ευχαριστώ τον κ. Πρόεδρο, ευχαριστώ τις Ηνωμένες Πολιτείες», έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, προσθέτοντας: «Συζητήσαμε πώς θα επιτύχουμε κατάπαυση του πυρός και πραγματική ειρήνη. Συζητήσαμε πώς θα προστατεύσουμε τους λαούς μας. Εκτιμούμε την προσοχή και την ετοιμότητα να βοηθήσει για την επίτευξη ειρήνης».

Ο Ουκρανός πρόεδρος έκλεισε την ανάρτησή του επισημαίνοντας ότι «θα ακολουθήσουν λεπτομέρειες».

Ο Ζελένσκι, όπως αναφέρει το Reuters, ήλπιζε να χρησιμοποιήσει την 50λεπτη συνάντηση στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη προκειμένου να ασκήσει πιέσεις στον Τραμπ να επενδύσει στην αμυντική προσπάθεια της Ουκρανίας.

I had a long and substantive meeting with President Trump @POTUS.

We covered all the truly important issues.

I thank Mr. President, I thank the United States.

We discussed how to achieve a ceasefire and a real peace.

We spoke about how to protect our people.

We appreciate the… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 25, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.