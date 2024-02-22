Η Βρετανία υποστηρίζει τον Ολλανδό πρωθυπουργό Μαρκ Ρούτε για διάδοχο του Γενς Στόλτενμπεργκ στη θέση του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ, ανακοίνωσε σήμερα το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Ο Ρούτε, ο οποίος θεωρείται φαβορί για να αναλάβει τη θέση αυτή όταν ο Στόλτενμπεργκ αποχωρήσει τον Οκτώβριο, εξέφρασε το ενδιαφέρον του για το αξίωμα τον περασμένο χρόνο.

Όπως ανακοίνωσε το Φόρεϊνς Όφις, ο Ρούτε είναι μια προσωπικότητα που χαίρει μεγάλης υπόληψης εντός του ΝΑΤΟ με σοβαρά διαπιστευτήρια στην άμυνα και την ασφάλεια και κάποιος που μπορεί να διασφαλίσει ότι η Συμμαχία θα παραμείνει ισχυρή και έτοιμη να υπερασπιστεί τον εαυτό της οποιαδήποτε ανάγκη αν προκύψει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

