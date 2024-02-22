Σαρκαστική απάντηση στον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν έδωσε μέσω Telegram η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ χαρακτήρισε τον Βλαντίμιρ Πούτιν «τρελό γιο σκύλας» με αφορμή τη δολοφονία του Αλεξέι Ναβάλνι



«Την επόμενη φορά που ο Τζο Μπάιντεν θα αποφασίσει να χρησιμοποιήσει τον όρο ‘’τρελός γιος της σκύλας’’, βοηθήστε τον να θυμηθεί ότι οι Αμερικανοί τον ταυτίζουν περισσότερο με τον δικό του απόγονο, τον Χάντερ Μπάιντεν» ανέφερε χαρακτηριστικά στον λογαριασμό της στο Telegram η Ζαχάροβα.

Το σχόλιο του Τζο Μπάιντεν σχετικά με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν εξευτελίζει τις ΗΠΑ και εκείνους που χρησιμοποιούν τέτοια φρασεολογία και πρόκειται για μια αποτυχημένη απόπειρα να εμφανιστεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ ως "κάουμποϊ του Χόλιγουντ", ανακοίνωσε νωρίτερα το Κρεμλίνο.

Πηγή: skai.gr

