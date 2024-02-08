Ο Μπάιντεν μπέρδεψε τη Γερμανίδα καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ με τον εκλιπόντα καγκελάριο Χέλμουτ Κολ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν κατά λάθος αναφέρθηκε την Τετάρτη το βράδυ σε μια συνομιλία που είχε με την Άνγκελα Μέρκελ το 2021, ως συνομιλία με τον εκλιπόντα Γερμανό καγκελάριο Χέλμουτ Κολ, ο οποίος απεβίωσε το 2017, κάνοντας το τρίτο μπέρδεμα αυτή την εβδομάδα.

Σε μια δεξίωση στη Νέα Υόρκη που έγινε με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για την επανεκλογή του, ο ηλικίας 81 ετών Μπάιντεν άλλαξε μια ιστορία που ήταν το βασικό μέρος της ομιλίας του για να συμπεριλάβει τον Κολ αντί την Άνγκελα Μέρκελ, που ήταν στην εξουσία την περίοδο της συνομιλίας στην οποία αναφέρθηκε, στη σύνοδο κορυφής της G7 το 2021.

Η αναφορά έγινε όταν ο Μπάιντεν μιλούσε για την 6η Ιανουαρίου του 2021, όταν στο Καπιτώλιο εισέβαλαν οι υποστηρικτές του τότε προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος διεκδικεί εφέτος το προεδρικό χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων.

«Όταν για πρώτη φορά εξελέγην πρόεδρος, πήγα σε μια συνάντηση της G7 με τους επτά ηγέτες των χωρών της Ευρώπης και του Ηνωμένου Βασιλείου. Κάθισα και είπα, ‘λοιπόν η Αμερική επέστρεψε’ και ο πρόεδρος της Γαλλίας με κοίταξε και είπε: ‘για πόσο καιρό’. Ποτέ δεν το σκέφτηκα με αυτόν τον τρόπο», είπε ο Μπάιντεν.

«Τότε ο Χέλμουτ Κολ της Γερμανίας με κοίταξε και είπε: ‘Τι θα λέγατε κύριε Πρόεδρε, αν παίρνατε αύριο το πρωί τους London Times και μαθαίνατε ότι 1.000 άνθρωποι έχουν σπάσει τις πόρτες, τις πόρτες του βρετανικού κοινοβουλίου και σκότωναν κάποιους κατά την είσοδό τους», είπε ο Μπάιντεν.

Ο Λευκός Οίκος δεν προέβη άμεσα σε σχόλιο για το μπέρδεμα αυτό.

Νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, ο Μπάιντεν ενώ μιλούσε για τις διαπραγματεύσεις στη Μέση Ανατολή ξέχασε το όνομα της «Χαμάς» με αποτέλεσμα να σπεύσει να του το υπενθυμίσει μετά από αρκετά δευτερόλεπτα ένας δημοσιογράφος.

Παράλληλα, σε άλλη του ομιλία μέσα στη βδομάδα και ενώ μιλούσε για τη σύνοδο κορυφής της G7 το 2021, μπέρδεψε τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν με τον εκλιπόντα Φρανσουά Μιτεράν, ο οποίος ήταν στην εξουσία από το 1981 έως το 1995 και απεβίωσε το 1996.

Ο 77χρονος Τραμπ έχει επίσης κάνει λάθη ως προς τα πολιτικά πρόσωπα μπερδεύοντας πρόσφατα τη Ρεπουμπλικανή αντίπαλό του Νίκι Χέιλι με τη Νάνσι Πελόζι, τη Δημοκρατική από την Καλιφόρνια, η οποία ήταν πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων όταν ήταν ο ίδιος στην εξουσία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

