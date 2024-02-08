Γερμανία: Αποκαλύψεις για σχέδιο της ακροδεξιάς περί απέλασης μεταναστών

Έντονη ανησυχία μεταξύ του πληθυσμού με μεταναστευτικό υπόβαθρο έχουν προκαλέσει οι πρόσφατες αποκαλύψεις σχετικά με σχέδιο διά της βίας μαζικών απελάσεων - ακόμη και μεταναστών με γερμανική υπηκοότητα - , το οποίο φέρεται να απεργάζεται η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) σε συνεργασία με νεοναζιστικές οργανώσεις.

Σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου infratest-dimap για λογαριασμό της εκπομπής «Panorama» του πρώτου καναλιού της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD, το 51% των ερωτηθέντων με μεταναστευτικό υπόβαθρο δήλωσε ότι αυτά τα σχέδια προκαλούν «μεγάλο» ή «πολύ μεγάλο» φόβο.

Το ίδιο όμως δηλώνει και το 48% των ερωτηθέντων χωρίς ξένες ρίζες.

Στα ανατολικά κρατίδια ο φόβος είναι ελαφρώς μεγαλύτερος (49%) από ό,τι στα δυτικά (42%) και πιο έντονος μεταξύ των υποστηρικτών των Πρασίνων (69%) και του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) με 61%.

Το χαμηλότερο ποσοστό ανησυχίας (8%) διαπιστώνεται μεταξύ εκείνων που υποστηρίζουν την AfD. Επιπλέον, το 76% από αυτούς απαντά ότι αισθάνεται «λίγο» ή «καθόλου» φόβο για το ενδεχόμενο εφαρμογής τέτοιου σχεδίου.

Μετά τις αποκαλύψεις της ιστοσελίδας ερευνητικής δημοσιογραφίας «Correctiv» για την μυστική συνάντηση στελεχών της AfD με νεοναζιστικές οργανώσεις στο Πότσνταμ, το κόμμα έλαβε αποστάσεις από τα σχέδια «επαναμετανάστευσης» και, σε ανακοίνωσή του, τόνισε ότι υποστηρίζει τη «νόμιμη και σύμφωνη με το Σύνταγμα» επιστροφή αλλοδαπών οι οποίοι υποχρεούνται να εγκαταλείψουν την Γερμανία και δεν δικαιούνται άσυλο. «Αντισυνταγματικά αιτήματα, όπως η απέλαση Γερμανών πολιτών με μεταναστευτικό υπόβαθρο, τα απορρίπτουμε αποφασιστικά», ανέφερε το κείμενο. Παρόλα αυτά, σε άλλη ανακοίνωσή της, η AfD έκανε λόγο για ανάγκη απομάκρυνσης των εμποδίων για την αφαίρεση της γερμανικής υπηκοότητας, κάτι το οποίο εισηγείται για εγκληματίες, τρομοκράτες και βιαστές με καταγωγή από το εξωτερικό.

«Ο αυτοματισμός της μη απέλασης εγκληματιών επειδή έχουν και γερμανική υπηκοότητα, πρέπει να καταργηθεί», δήλωσε η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής Ομάδας της AfD, Αλίς Βάιντελ. Τον περασμένο Δεκέμβριο, ο Μπγιερν Χέκε, επικεφαλής της οργάνωσης του κόμματος στην Θουριγγία και ένα από τα πλέον ακραία στελέχη της AfD, δήλωσε ότι ο ίδιος αποκαλεί ακόμη «ξένους» όσους έχουν λάβει γερμανική υπηκοότητα αλλά κατάγονται από το εξωτερικό. «Θα μπορούσαμε να ζήσουμε χωρίς κανένα πρόβλημα με 20-30% λιγότερους ανθρώπους στη Γερμανία. Θα ήταν πραγματικά και καλύτερο για το περιβάλλον», πρόσθεσε.

Όταν ρωτήθηκε πάντως από το ARD αν με αυτούς τους αριθμούς αναφέρεται ακριβώς στους μετανάστες, το αρνήθηκε και έκανε λόγο για αριθμό ο οποίος προκύπτει από το δημογραφικό πρόβλημα της Γερμανίας.

Η γερμανική υπηκοότητα προστατεύεται πάντως ιδιαίτερα στο Σύνταγμα, το οποίο ορίζει ότι δεν μπορεί να ανακληθεί, ακόμη και στα άτομα με διπλή υπηκοότητα, όπως εξηγεί ο συνταγματολόγος Ούλριχ Καρπενστάιν στο ARD. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, π.χ. διάπραξης τρομοκρατικής ενέργειας στο εξωτερικό, υπάρχει η δυνατότητα ανάκλησης της ιθαγένειας. «Τα σχέδια που διατυπώνονται είναι σαφώς αντισυνταγματικά.

Για να εφαρμοστούν, θα πρέπει να αγνοηθεί το σύνταγμα, οι διεθνείς συμβάσεις για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και κάτι τέτοιο προϋποθέτει πραξικόπημα», τονίζει ο κ. Καρπενστάιν.

Το 2022 ζούσαν στην Γερμανία 23,8 εκατομμύρια άνθρωποι με μεταναστευτικό υπόβαθρο, οι οποίοι αντιστοιχούν στις 28,7% του συνολικού πληθυσμού της χώρας.

Από αυτούς, 12 εκατομμύρια έχουν γερμανική υπηκοότητα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

