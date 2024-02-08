Τραγωδία στις ΗΠΑ: Συνετρίβη στρατιωτικό ελικόπτερο - Νεκροί πέντε πεζοναύτες

Επιβεβαιώθηκε ο θάνατος πέντε Αμερικανών πεζοναυτών μετά τη συντριβή του ελικοπτέρου τους σε απομακρυσμένη περιοχή έξω από το Σαν Ντιέγκο ενώ πραγματοποιούσαν εκπαιδευτική πτήση στη διάρκεια σφοδρής χειμερινής καταιγίδας, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Σώμα Πεζοναυτών των ΗΠΑ.

Το ελικόπτερό τους, ένα CH-53E Super Stallion, συνετρίβη στην Πάιν Βάλεϊ, μια λοφώδη απομακρυσμένη περιοχή ανατολικά της πόλης, προχθές, Τρίτη, το βράδυ, ενώ κατευθυνόταν προς τον αεροπορικό σταθμό των Πεζοναυτών στη Μίραμαρ, στην Καλιφόρνια, ανέφερε.

Τα πτώματα των μελών του πληρώματος βρέθηκαν σε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης που πραγματοποίησαν οι Πεζοναύτες και τοπικές αρχές.

"Με βαριά καρδιά και βαθιά λύπη μοιράζομαι [μαζί σας] την απώλεια πέντε εξαίρετων Πεζοναυτών" ανέφερε σε μια ανακοίνωση ο στρατηγός Μάικλ Μπόργκσουλτε.

Σε μια ανακοίνωση, ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν απηύθυνε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των πέντε πεζοναυτών, λέγοντας πως ο ίδιος και η πρώτη κυρία Τζιλ Μπάιντεν είναι "συγκλονισμένοι από την απώλεια".

Το ελικόπτερο είχε αναχωρήσει από την Αεροπορική Βάση Κριτς στη Νεβάδα, περίπου 60 χλμ. βορειοδυτικά του Λας Βέγκας το βράδυ της Τρίτης και πέταξε με βροχερό καιρό και χιόνι καθώς κατευθυνόταν δυτικά. Περίπου οκτώ ώρες αργότερα κηρύχθηκε σε καθυστέρηση.

Δεν είναι σαφές τι προκάλεσε τη συντριβή. Οι Πεζοναύτες ανέφεραν ότι διεξάγεται έρευνα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

