Τρόμος στο αεροδρόμιο της Βοστόνης: Αεροπλάνα συγκρούστηκαν στο διάδρομο απογείωσης

Δύο αεροσκάφη τηςJetBlue συγκρούστηκαν στον διάδρομο απογείωσης του διεθνούς αεροδρομίου Logan της Βοστώνης σήμερα το πρωί.

Η αεροπορική εταιρεία και η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας επιβεβαίωσαν το περιστατικό.

Two JetBlue A321s collide on the ground during taxi at Boston Logan Airport. pic.twitter.com/TAtIC7fDYF — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) February 8, 2024

"Ένα αεροσκάφος ιης JetBlue που εισήλθε σε λωρίδα απογείωσης στο Διεθνές Αεροδρόμιο Logan της Βοστώνης (BOS) ήρθε σε επαφή με άλλο αεροσκάφος της JetBlue σε παρακείμενη λωρίδα.

Προκλήθηκε ζημιά στο πτερύγιο του ενός αεροσκάφους και στο τμήμα της ουράς του άλλου αεροσκάφους, ανέφερε σχετική δήλωση στο Fox Business.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί από επιβάτες ή μέλη του πληρώματος και στα δύο αεροσκάφη, τόνισε η JetBlue.

Και τα δύο αεροπλάνα θα τεθούν εκτός λειτουργίας για επισκευές.

Πηγή: skai.gr

