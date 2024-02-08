Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τρόμος στο αεροδρόμιο της Βοστόνης: Αεροπλάνα συγκρούστηκαν στο διάδρομο απογείωσης- Δείτε φωτογραφίες

Η αεροπορική εταιρεία και η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας επιβεβαίωσαν το περιστατικό.

Τρόμος στο αεροδρόμιο της Βοστόνης: Αεροπλάνα συγκρούστηκαν στο διάδρομο απογείωσης

Δύο αεροσκάφη τηςJetBlue συγκρούστηκαν στον διάδρομο απογείωσης του διεθνούς αεροδρομίου Logan της Βοστώνης σήμερα το πρωί.

Η αεροπορική εταιρεία και η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας επιβεβαίωσαν το περιστατικό.

"Ένα αεροσκάφος ιης JetBlue που εισήλθε σε λωρίδα απογείωσης στο Διεθνές Αεροδρόμιο Logan της Βοστώνης (BOS) ήρθε σε επαφή με άλλο αεροσκάφος της JetBlue σε παρακείμενη λωρίδα.

Προκλήθηκε ζημιά στο πτερύγιο του ενός αεροσκάφους και στο τμήμα της ουράς του άλλου αεροσκάφους,  ανέφερε σχετική δήλωση στο Fox Business.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί από επιβάτες ή μέλη του πληρώματος και στα δύο αεροσκάφη, τόνισε η JetBlue.

Και τα δύο αεροπλάνα θα τεθούν εκτός λειτουργίας για επισκευές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: αεροπλάνα σύγκρουση αεροδρόμιο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark