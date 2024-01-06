Ο Μπάιντεν κατηγορεί τον Τραμπ ότι υιοθετεί ρητορική «της ναζιστικής Γερμανίας»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν κατηγόρησε απόψε τον Ντόναλντ Τραμπ, τον πιθανό αντίπαλό του στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου, ότι θυσιάζει την αμερικανική δημοκρατία στον βωμό της εξουσίας, σε μια ομιλία του στην Πενσυλβάνια, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης, αύριο Σάββατο, τριών ετών από τις επιθέσεις της 6ης Ιανουαρίου 2021 στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ.

Η προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ «επικεντρώνεται μόνο στον ίδιο, όχι στην Αμερική», είπε ο Μπάιντεν. Υποστήριξε επίσης ότι ο πρώην πρόεδρος είναι «πρόθυμος να θυσιάσει τη δημοκρατία μας» για να ανέλθει στην εξουσία.

Οι επερχόμενες εκλογές έχουν να κάνουν με το αν η δημοκρατία εξακολουθεί να είναι ο ιερός σκοπός της Αμερικής», πρόσθεσε.

Ο Μπάιντεν κατηγόρησε επίσης τον Τραμπ ότι χρησιμοποιεί τη ρητορική της «ναζιστικής Γερμανίας». «Μιλάει για το δηλητηριασμένο αίμα των Αμερικανών, χρησιμοποιώντας ακριβώς την ίδια γλώσσα με εκείνη που χρησιμοποιούσαν στη ναζιστική Γερμανία», τόνισε, υποστηρίζοντας ότι ο Τραμπ αρνείται να αποκηρύξει την πολιτική βία.

«Η άμυνα, η προστασία και η διαφύλαξη της δημοκρατίας θα παραμείνουν κεντρικός σκοπός της προεδρίας μου», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

