Τουρκία: Συλλήψεις 15 ατόμων και απελάσεις άλλων 8 για δεσμούς με τη Μοσάντ

Τουρκικό δικαστήριο αποφάσισε σήμερα Παρασκευή να συλληφθούν 15 άνθρωποι και να απελαθούν άλλοι οκτώ που φέρονται ότι σχετίζονται με την ισραηλινή υπηρεσία πληροφοριών Μοσάντ και ότι είχαν βάλει στο στόχαστρο Παλαιστίνιους που ζουν στην Τουρκία, μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση TRT Haber.

Αυτήν την εβδομάδα οι τουρκικές αρχές έθεσαν υπό κράτηση 34 πρόσωπα, αφού προειδοποίησαν το Ισραήλ ότι θα υπάρξουν «σοβαρές συνέπειες» εάν επιχειρήσει να καταδιώξει μέλη της Χαμάς που ζουν εκτός των παλαιστινιακών εδαφών, συμπεριλαμβανομένης και της Τουρκίας.

Το ρεπορτάζ του TRT Haber δεν διευκρίνισε τι αποφασίστηκε στο δικαστήριο για τους υπόλοιπους 11 προσαχθέντες.

Η Τουρκία, σε αντίθεση με τις περισσότερες δυτικές χώρες, δεν θεωρεί τρομοκρατική οργάνωση τη Χαμάς. Η Τουρκία έχει επικρίνει δημοσίως το Ισραήλ για τους βομβαρδισμούς στη Γάζα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

