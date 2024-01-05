Ογκώδης διαδήλωση υπέρ των Παλαιστινίων της Γάζας στη Σαναά της Υεμένης

Ένα τεράστιο πλήθος Υεμενιτών συμμετείχε σήμερα σε μια πορεία αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους της Γάζας στη Σαναά, την πρωτεύουσα της Υεμένης που ελέγχεται από τους αντάρτες Χούθι, όπως δείχνουν πλάνα που μετέδωσε η τηλεόραση του Γαλλικού Πρακτορείου.

Από την έναρξη του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς οι αντάρτες οργανώνουν κάθε εβδομάδα διαδηλώσεις στη Σαναά. Οι Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν, τον ορκισμένο εχθρό του Ισραήλ, πολλαπλασιάζουν επίσης τις επιθέσεις τους σε εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα και ανέλαβαν την ευθύνη για εκτοξεύσεις πυραύλων που αναχαιτίστηκαν στη ζώνη αυτή.

Aerial footage shows huge crowds in Sanaa, #Yemen, marching in solidarity with the #Palestinian people who are facing a brutal Israeli genocidal war on the #Gaza Strip, under the slogan, "The blood of the free is on the path to victory.”#Palestine #GazaUnderAttack pic.twitter.com/SF49bRXT6K — Al Mayadeen English (@MayadeenEnglish) January 5, 2024

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των Χούθι, τον Μοχάμαντ Άμπντελ Σαλάμ, η σημερινή διαδήλωση ήταν «η μεγαλύτερη» που έχει γίνει μέχρι τώρα.

«Συμμετείχαν εκατομμύρια άνθρωποι», υποστήριξε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Πολλοί διαδηλωτές κρατούσαν παλαιστινιακές σημαίες και πλακάτ με συνθήματα υπέρ των Παλαιστίνιων. Το πλήθος φώναζε «Θάνατος στην Αμερική, θάνατος στο Ισραήλ».

The flight of Su-22 fighter jets of the Yemeni Air Force in the skies of the city of Sana'a along with a mass march of the Yemeni people.



These fighter jets were recently refurbished by the Yemeni army, and their flight tests were previously seen in the skies of Sanaa. pic.twitter.com/GPVfuoH7K8 — S p r i n t e r (@Sprinter99800) January 5, 2024

Ένας φωτορεπόρτερ που συνεργάζεται με το Γαλλικό Πρακτορείο είπε ότι είδε ελικόπτερα και μαχητικά αεροσκάφη να πετούν πάνω από τους διαδηλωτές, πολλοί εκ των οποίων οπλοφορούσαν.

Ογκώδεις διαδηλώσεις οργανώθηκαν και σε άλλες περιοχές της Υεμένης που ελέγχονται από τους Χούθι.

Bugünkü gösteride Yemen Hava Kuvvetleri Filistin direnişini selamlıyor... pic.twitter.com/eX1ylByKJ3 — Mücahit Gültekin (@mgultekin11) January 5, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.