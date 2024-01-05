Λογαριασμός
Ογκώδης διαδήλωση υπέρ των Παλαιστινίων της Γάζας στη Σαναά της Υεμένης - Δείτε βίντεο

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των Χούθι, τον Μοχάμαντ Άμπντελ Σαλάμ, η σημερινή διαδήλωση ήταν «η μεγαλύτερη» που έχει γίνει μέχρι τώρα.

Ένα τεράστιο πλήθος Υεμενιτών συμμετείχε σήμερα σε μια πορεία αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους της Γάζας στη Σαναά, την πρωτεύουσα της Υεμένης που ελέγχεται από τους αντάρτες Χούθι, όπως δείχνουν πλάνα που μετέδωσε η τηλεόραση του Γαλλικού Πρακτορείου.

Από την έναρξη του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς οι αντάρτες οργανώνουν κάθε εβδομάδα διαδηλώσεις στη Σαναά. Οι Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν, τον ορκισμένο εχθρό του Ισραήλ, πολλαπλασιάζουν επίσης τις επιθέσεις τους σε εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα και ανέλαβαν την ευθύνη για εκτοξεύσεις πυραύλων που αναχαιτίστηκαν στη ζώνη αυτή.

«Συμμετείχαν εκατομμύρια άνθρωποι», υποστήριξε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Πολλοί διαδηλωτές κρατούσαν παλαιστινιακές σημαίες και πλακάτ με συνθήματα υπέρ των Παλαιστίνιων. Το πλήθος φώναζε «Θάνατος στην Αμερική, θάνατος στο Ισραήλ».

Ένας φωτορεπόρτερ που συνεργάζεται με το Γαλλικό Πρακτορείο είπε ότι είδε ελικόπτερα και μαχητικά αεροσκάφη να πετούν πάνω από τους διαδηλωτές, πολλοί εκ των οποίων οπλοφορούσαν.

Ογκώδεις διαδηλώσεις οργανώθηκαν και σε άλλες περιοχές της Υεμένης που ελέγχονται από τους Χούθι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

