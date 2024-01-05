Οι ΗΠΑ καλούν τη Βόρεια Κορέα να σταματήσει «αποσταθεροποιητικές» ενέργειες

Οι Ηνωμένες Πολιτείες κάλεσαν σήμερα τη Βόρεια Κορέα να σταματήσει τις "αποσταθεροποιητικές" της ενέργειες και να επαναλάβει τη διπλωματία μετά την εκτόξευση εκατοντάδων οβίδων από την Πιονγκγιάνγκ στην Κίτρινη Θάλασσα, κοντά σε απομακρυσμένα νοτιοκορεατικά νησιά.

"Καλούμε τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας να απόσχει από κάθε νέα πρόκληση, αποσταθεροποιητικές ενέργειες και να επαναλάβει τη διπλωματία", δήλωσε ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών Μάθιου Μίλερ.

"Ζητούμε ιδιαιτέρως από τη ΛΔΚ να συμμετάσχει σε ουσιαστικές συζητήσεις ώστε να βρεθούν τρόποι διαχείρισης των στρατιωτικών κινδύνων και να επιτευχθεί βιώσιμη ειρήνη στην κορεατική χερσόνησο", πρόσθεσε.

"Όπως έχουμε επαναλάβει πολλές φορές, οι ΗΠΑ δεν έχουν καμιά εχθρική πρόθεση προς" τη Βόρεια Κορέα, υπογράμμισε.

Η Πιονγκγιάνγκ δήλωσε σήμερα ότι η εκτόξευση των οβίδων της κοντά σε δύο νησιά της Νότιας Κορέας ήταν "μια φυσική απάντηση και ένα αντίμετρο" στις στρατιωτικές ασκήσεις που διεξήγαγε η Σεούλ, μετέδωσε το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

Οι ΗΠΑ είναι σύμμαχοι της Νότιας Κορέας όπου εκεί σταθμεύουν στρατεύματά τους.

Η Βόρεια Κορέα απέρριψε επανειλημμένα προτάσεις για διεξαγωγή διαλόγου με την κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν.

Ο Βορειοκορεάτης ηγέτης είχε συναντήσει τον πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ τρεις φορές, συναντήσεις όμως που δεν κατέληξαν σε μια βιώσιμη συμφωνία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.