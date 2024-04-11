Γάζα: Η Νικαράγουα κλείνει την πρεσβεία της στη Γερμανία

Η Νικαράγουα κλείνει την πρεσβεία της στην πρωτεύουσα της Γερμανίας, μετά την προσφυγή στην οποία προχώρησε η Μανάγουα στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης εναντίον του Βερολίνου για συνέργεια σε γενοκτονία στη Λωρίδα της Γάζας, όπου συνεχίζεται ο πόλεμος του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς.

Η διπλωματική αποστολή της Νικαράγουας στην Αυστρία θα αναλάβει τον χειρισμό των υποθέσεων εκείνης στη Γερμανία προσεχώς, επιβεβαίωσε στο Γερμανικό Πρακτορείο εργαζόμενος της νικαραγουανής πρεσβείας στη Βιένη. Οι προξενικές υπηρεσίες θα παρέχονται επίσης από την πρεσβεία της Βιένης.

Η κυβέρνηση του προέδρου Ντανιέλ Ορτέγα ανακοίνωσε η πως η πρεσβεύτρια της Νικαράγουας στη Βιένη, η Σάβρα Μουρίγιο, θα αναλάβει ταυτόχρονα πρεσβεύτρια στη Γερμανία, με δημοσίευση στην επίσημη Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Κατά στοιχεία του γερμανικού ΥΠΕΞ, στη χώρα ζουν αρκετές εκατοντάδες Νικαραγουανοί και στην επικράτεια του κράτους της κεντρικής Αμερικής κάπου χίλιοι Γερμανοί.

Η Νικαράγουα κατηγορεί τη Γερμανία με την προσφυγή της στο κορυφαίο δικαστικό όργανο του ΟΗΕ για συνέργεια στη γενοκτονία των Παλαιστινίων που κατ’ αυτή διαπράττεται από το Ισραήλ, διότι το Βερολίνο προμηθεύει τον ισραηλινό στρατό με όπλα και πυρομαχικά.

Η γερμανική κυβέρνηση απορρίπτει την κατηγορία.

Η Νικαράγουα απαιτεί να σταματήσουν άμεσα οι παραδόσεις όπλων και πυρομαχικών από τη Γερμανία στο Ισραήλ και η γερμανική κυβέρνηση να αποκαταστήσει αμέσως τη χρηματοδότηση του Γραφείου Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.