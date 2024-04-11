Ο φυλακισμένος πρώην αντιπρόεδρος του Ισημερινού Χόρχε Γκλας αποπειράθηκε να βάλει τέλος στη ζωή του νωρίτερα αυτή την εβδομάδα και κάνει απεργία πείνας στη φυλακή υψίστης ασφαλείας της Γουαγιακίλ (νοτιοδυτικά) όπου κρατείται, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη σύλληψη και την προφυλάκισή του, ανακοίνωσαν ο πρώην πρόεδρος της χώρας Ραφαέλ Κορέα και η συνήγορος του πολιτικού Σόνια Βέρα.

Ο κ. Γκλας, 54 ετών, που ήδη εξέτισε δυο ποινές κάθειρξης για υποθέσεις διαφθοράς κι είναι αντιμέτωπος με τρίτη δίκη —ο ίδιος χαρακτηρίζει τις διώξεις σε βάρος του πολιτικές, κάτι που απορρίπτουν οι εισαγγελικές αρχές— συνελήφθη την Παρασκευή σε αστυνομική έφοδο στην πρεσβεία του Μεξικού στο Κίτο, όπου είχε προσφύγει τον Δεκέμβριο. Η εισβολή της αστυνομίας κλιμάκωσε διμερή διπλωματική κρίση, προκαλώντας τη διακοπή των διπλωματικών σχέσεων Μεξικού/Ισημερινού και διεθνή κατακραυγή.

Ο πρώην αντιπρόεδρος διακομίστηκε σε νοσοκομείο τη Δευτέρα, καθώς, σύμφωνα με τη SNAI, την υπηρεσία φυλακών, παρουσίασε «πιθανή» αδιαθεσία αφού αρνήθηκε να τραφεί. Μετήχθη πίσω στη φυλακή προχθές Τρίτη, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Όμως ο πρώην πρόεδρος Κορέα (2007-2017) ανέφερε μέσω X πως «επιβεβαιώσαμε» ότι ο λόγος που ο Χόρχε Γκλας διακομίστηκε σε νοσοκομείο ήταν «απόπειρα αυτοκτονίας», προσθέτοντας πως αφότου συνελήφθη «κάνει απεργία πείνας».

Η συνήγορος του πρώην αντιπροέδρου επιβεβαίωσε τις πληροφορίες αυτές μέσω WhatsApp.

Η συνήγορος Βέρα έδωσε παράλληλα στη δημοσιότητα μέσω X βίντεο στο οποίο ο κ. Γκλας αναφέρεται στη σύλληψή του.

Το Μεξικό ανακοίνωσε πως χορηγεί πολιτικό άσυλο στον Χόρχε Γκλας. Ο Ισημερινός χαρακτήρισε την κίνηση «παράνομη».

Η εισβολή και η σύλληψη οδήγησαν στην κορύφωση της διπλωματικής έντασης ανάμεσα στον Ισημερινό και το Μεξικό. Έγινε μια ημέρα αφού το Κίτο ανακήρυξε τη μεξικανή πρεσβεύτρια ανεπιθύμητη και την απέλασε, εξαιτίας «πολύ ατυχών» δηλώσεων του προέδρου του Μεξικού Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ.

Ο πρόεδρος του Ισημερινού Ντανιέλ Νομπόα και η κυβέρνησή του επιχειρηματολόγησαν πως υπήρχε κίνδυνος φυγής του πρώην αντιπροέδρου, χωρίς άλλες λεπτομέρειες.

Στο βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η συνήγορός του, ο κ. Γκλας κατήγγειλε πως η αστυνομία τον κακοποίησε όταν τον συνέλαβε. «Προσπαθούσα να σταθώ όρθιος αλλά δεν μπορούσα επειδή με χτύπησαν», ανέφερε.

Η αστυνομία του Ισημερινού δεν απάντησε όταν το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς της ζήτησε σχόλιο.

Η υπεράσπιση του πρώην αντιπροέδρου γνωστοποίησε πως έχει καταθέσει αίτηση για την αποφυλάκιση του εντολέα της. Η ακροαματική διαδικασία αναμένεται να γίνει αργότερα σήμερα, σύμφωνα με την ποινικολόγο Βέρα.

Ο πρόεδρος του Ισημερινού Νομπόα, 36 ετών, γιος μεγιστάνα, που δηλώνει κεντροαριστερός αλλά υποστηρίζεται από τη δεξιά στο κοινοβούλιο, αντιμετωπίζει κύμα βίας άνευ προηγουμένου, συνδεόμενο με το οργανωμένο έγκλημα και τη διακίνηση ναρκωτικών, κι έχει κηρύξει τη χώρα σε κατάσταση «πολέμου» κατά των συμμοριών. Παρουσίασε την αστυνομική επιχείρηση στη μεξικανική πρεσβεία ως μέρος του «αγώνα εναντίον της ατιμωρησίας».

Η εισβολή στη διπλωματική εγκατάσταση προκάλεσε την έντονη αντίδραση κυβερνήσεων κρατών της Λατινικής Αμερικής, των ΗΠΑ, του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών και του ΟΗΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.