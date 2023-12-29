O Matthew Perry ζητούσε από κοπέλες σε dating app, να του βρουν ναρκωτικά

Ο Matthew Perry, ο αγαπημένος Τσάντλερ της εμβληματικής σειράς "τα φιλαράκια", φαίνεται πως αξιοποιούσε την εφαρμογή διαδικτυακών γνωριμιών Raya για να γνωρίσει παρέες που θα τον προμήθευαν με ναρκωτικά, ακόμα κι όταν βρισκόταν σε περιόδους 24ωρης νοσηλευτικής θεραπείας και επίβλεψης, αναφέρουν πηγές στην Daily Mail.

Ο Perry βρέθηκε νεκρός σε ηλικία 54 ετών στο υδρομασάζ του σπιτιού του τον Οκτώβριο, μετά από υπερβολική δόση κεταμίνης, σοκάροντας με τον θάνατο του την κοινή γνώμη και βυθίζοντας στη θλίψη εκατομμύρια θαυμαστές του ανά τον κόσμο.

Ο ηθοποιός υποστήριξε στα απομνημονεύματά του το 2022 ότι είχε καταφέρει να απεξαρτηθεί μετά από πολλές αποτυχημένες προσπάθειες οι οποίες μάλιστα είχαν κόστος 9 εκατομμυρίων δολαρίων.

Σύμφωνα με την Daily Mail, όμως, αυτό δεν είναι αλήθεια, δεν ήταν «ποτέ καθαρός».

Παρά το γεγονός ότι είχε ιατρικό προσωπικό, φροντιστές και νοσηλευτική ομάδα 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα στην βίλλα των 6 εκατομμυρίων δολαρίων στο Pacific Palisades, ο Πέρι κατάφερε να έχει στην κατοχή του κρυφά παράνομες ουσίες χωρίς να τον εντοπίσουν, εξηγούν τώρα πηγές.

«Συναντούσε κορίτσια σε εφαρμογές γνωριμιών και τις έβαζε να του βρουν ναρκωτικά και να έρθουν στο σπίτι. Ήταν κυρίως Oxycontin [ένα ισχυρό οπιοειδή παυσίπονο]. Επαιρνε επίσης παράνομες ουσίες από παλιές φίλες, υπήρχε ένα είδος δικτύου», είπε μεταξύ άλλων η πηγή.

