Έχουν περάσει σχεδόν δύο χρόνια από τότε που η Ρωσία ξεκίνησε την εισβολή της στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου 2022 με δεκάδες πυραυλικές επιθέσεις σε πόλεις σε όλη την Ουκρανία.

Τα ρωσικά χερσαία στρατεύματα εισχώρησαν γρήγορα. Μέσα σε λίγες εβδομάδες είχαν τον έλεγχο μεγάλων περιοχών της Ουκρανίας και προχώρησαν στα προάστια της πρωτεύουσας Κιέβου.

Οι ρωσικές δυνάμεις βομβάρδιζαν το Χάρκοβο και είχαν καταλάβει εδάφη στα ανατολικά και νότια μέχρι τη Χερσώνα και περικύκλωσαν το λιμάνι της Μαριούπολης.

Ωστόσο, βρήκαν πολύ ισχυρή ουκρανική αντίσταση σχεδόν παντού και αντιμετώπισαν σοβαρά υλικοτεχνικά προβλήματα, καθώς τα ρωσικά στρατεύματα υπέφεραν από ελλείψεις σε τρόφιμα, νερό και πυρομαχικά.

Οι ουκρανικές δυνάμεις ανέπτυξαν οπλικά συστήματα που προμήθευσε η Δύση, τα οποία αποδείχθηκαν εξαιρετικά αποτελεσματικά ενάντια στη ρωσική προέλαση.

Μέχρι τον Οκτώβριο του 2022, η εικόνα είχε αλλάξει δραματικά και, έχοντας αποτύχει να καταλάβει το Κίεβο, η Ρωσία αποσύρθηκε εντελώς από τον Βορρά. Τον Νοέμβριο, ανακατέλαβε τη νότια πόλη Χερσώνα.

Ωστόσο, από τότε, ελάχιστα έχουν αλλάξει όσον αφορά τον έλεγχο στο έδαφος, παρά την αντεπίθεση της Ουκρανίας, η οποία ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2023.

