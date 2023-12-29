Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα την αποστολή περίπου 200 αντιαεροπορικών πυραύλων στην Ουκρανία για να ενισχύσει την άμυνά της, μετά το κύμα ρωσικών βομβαρδισμών σε πολλές πόλεις της χώρας, με το Λονδίνο να καλεί παράλληλα συμμάχους να «εντείνουν τις προσπάθειές τους» για να υποστηρίξουν στρατιωτικά το Κίεβο.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν «δοκιμάζει την άμυνα της Ουκρανίας και την αποφασιστικότητα της Δύσης...και η σημερινή αποστολή ενός πακέτου συστημάτων αεροπορικής άμυνας στέλνει ένα αδιάψευστο μήνυμα ότι μπροστά στη ρωσική βαρβαρότητα, το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει απολύτως δεσμευμένο να υποστηρίξει την Ουκρανία», δήλωσε ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Γκραντ Σαπς σε ανακοίνωσή του.

Οι αντιαεροπορικοί πύραυλοι, που κατασκευάζονται στη Βρετανία από την ευρωπαϊκή εταιρεία πυραύλων MBDA, είναι πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς που εκτοξεύονται από αεροσκάφη συμπεριλαμβανομένων μαχητικών Typhoon και F-35, ανέφερε το υπουργείο Άμυνας.

Η Βρετανία έχει δεσμεύσει συνολικά 4,6 δισεκατομμύρια λίρες σε στρατιωτική υποστήριξη για την Ουκρανία μέσα σε διάστημα δύο ετών.

Η ανακοίνωση αυτή της νέας αποστολής έρχεται καθώς η Ρωσία εξαπέλυσε σήμερα μία από τις μεγαλύτερες πυραυλικές επιθέσεις της στον πόλεμο με την Ουκρανία, σκοτώνοντας 18 αμάχους, τραυματίζοντας περισσότερους από 130 άλλους και πλήττοντας κτίρια κατοικιών στο Κίεβο, στο νότιο και στο δυτικό τμήμα της χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

