Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε σήμερα ότι επισκέφθηκε την πόλη Αβντίιβκα, στο ανατολικό μέτωπο, η οποία εδώ και μήνες δέχεται επανειλημμένως επιθέσεις από τις ρωσικές δυνάμεις που προσπαθούν να την περικυκλώσουν.

«Αβντίιβκα, επισκέφθηκα τις θέσεις της 110ης μηχανοκίνητης ταξιαρχίας», έγραψε στον λογαριασμό του στο Telegram ο Ουκρανός πρόεδρος, συνοδεύοντας την ανάρτηση με ένα βίντεο που τον εικονίζει μπροστά από μια πινακίδα με το όνομα της πόλης, να παρασημοφορεί στρατιώτες.

Avdiivka. I visited the positions of the 110th «Marko Bezruchko» Mechanized Brigade. One of the toughest spots of the frontline.



I personally thanked the warriors. We reviewed the defense situation and our troops’ key needs with the commander. I honored the best servicemen with… pic.twitter.com/NRQdoB6tOy — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 29, 2023

«Συζητήσαμε με τον διοικητή την κατάσταση όσον αφορά την άμυνα και τις βασικές ανάγκες», πρόσθεσε.

Ο Ζελένσκι σημείωσε ότι η Αβντίιβκα βρίσκεται σε μια από τις «δυσκολότερες ζώνες της γραμμής του μετώπου» και ότι «ευχαρίστησε προσωπικά τους στρατιώτες και όσους βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για τις υπηρεσίες τους».

«Η χώρα ολόκληρη επιβίωσε χάρη σε αυτούς τους στρατιώτες», τόνισε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος έχει επισκεφθεί πολλές φορές τη γραμμή του μετώπου, μετά την έναρξη του πολέμου. Μεταξύ άλλων πήγε και στην Μπαχμούτ, όπου δόθηκε επί μήνες μια από τις αιματηρότερες μάχες του πολέμου, προτού να πέσει στα χέρια των Ρώσων, τον Μάιο.

Αυτήν την εβδομάδα η Ρωσία ανακοίνωσε ότι κατέλαβε άλλη μια πόλη της περιοχής, τη Μαρίνκα, που βρίσκεται λίγο βορειότερα. Ο ουκρανικός στρατός επιβεβαίωσε ότι αποσύρθηκε στα περίχωρα της πόλης αυτής.

Πηγή: skai.gr

