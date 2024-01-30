Ο Μακρόν θέλει την βοήθεια της ΕΕ στην κρίση με τους αγρότες

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν προσπάθησε σήμερα να κατευνάσει την οργή των αγροτών καλώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση να εντάξει σε κανόνες τις εισαγωγές αγροτικών προϊόντων από την Ουκρανία και να χαλαρώσει τους κανονισμούς για τη γεωργία.

Ο Μακρόν, που έκανε τις δηλώσεις αυτές στη διάρκεια επίσκεψης στη Σουηδία, απέρριψε επίσης ένα προσχέδιο εμπορικής συμφωνίας με τον συνασπισμό χωρών της Νότιας Αμερικής Mercosur στην παρούσα μορφή του.

«Ζητήσαμε (από την ΕΕ) πολύ συγκεκριμένα πράγματα για τους αγρότες μας», είπε ο Μακρόν, ο οποίος θα βρίσκεται στη σύνοδο κορυφής των ηγετών της ΕΕ στις Βρυξέλλες μεθαύριο, Πέμπτη. Ζήτησε να διεξαχθεί συζήτηση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για τους κανονισμούς για τη γεωργία, ιδιαίτερα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα εισαγόμενα προϊόντα θα πληρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Οι εισαγωγές από την Ουκρανία, για τις οποίες η ΕΕ αποποιήθηκε ποσοστώσεις και δασμούς μετά την εισβολή της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022, και η επανάληψη των διαπραγματεύσεων για την επίτευξη συμφωνίας με τη Mercosur έχουν ενισχύσει τη δυσφορία των αγροτών που διαμαρτύρονται για αθέμιτο ανταγωνισμό στη ζάχαρη, στα σιτηρά και στο κρέας.

Η Γαλλία θέλει «ξεκάθαρα μέτρα για τις εισαγωγές από την Ουκρανία επειδή σήμερα έχουμε σε όγκο και ποιότητα πράγματα που αποσταθεροποιούν την ευρωπαϊκή αγορά, είτε είναι κοτόπουλα είτε δημητριακά», είπε ο Μακρόν.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε σήμερα ότι εξακολουθεί να επιδιώκει μια συμφωνία με τη Mercosur, μία ημέρα αφότου το γραφείο του Μακρόν ανέφερε ότι κατά την αντίληψή του η ΕΕ έχει σταματήσει τις συνομιλίες.

Ο Μακρόν είπε πως δεν θέλει τη συμφωνία στην παρούσα μορφή της, επειδή δεν υπάρχουν διασφαλίσεις ότι τα εισαγόμενα προϊόντα θα πρέπει να ακολουθούν παρόμοιους κανόνες με τα ευρωπαϊκά.

Οι αγρότες στη Γαλλία λένε πως δεν πληρώνονται αρκετά, ασφυκτιούν με τις υπερβολικές κατά την άποψή τους ρυθμίσεις περιβαλλοντικής προστασίας και αντιμετωπίζουν αθέμιτο ανταγωνισμό από τις φτηνές εισαγωγές.

Ορισμένες από τις ανησυχίες τους, όπως ο ανταγωνισμός από τις εισαγωγές και τους αυστηρούς περιβαλλοντικούς κανόνες μοιράζονται παραγωγοί και από άλλες χώρες της ΕΕ, ενώ άλλες όπως οι διαπραγματεύσεις για τις τιμές των τροφίμων είναι πιο ειδικές για τη Γαλλία.

Ο Μακρόν είπε επίσης ότι θέλει μεγαλύτερη ευελιξία για ορισμένους κοινούς ευρωπαϊκούς κανόνες περιλαμβανομένων αυτών για την αγρανάπαυση.

«Η Ευρώπη πρέπει να είναι λιγότερο απαιτητική με εκείνους (τους αγρότες) που δουλεύουν σκληρά κάθε μέρα», δήλωσε στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Σουηδία, προσθέτοντας πως θα ήθελε να συζητήσει το θέμα αυτό με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στις Βρυξέλλες την Πέμπτη.

Λύσεις και για Ουκρανία

Η Ευρώπη πρέπει να λάβει "δίκαιες και γενναίες αποφάσεις", ακόμη και "καινοτόμες" μέσα στους επόμενους μήνες για να "επιταχύνει" και να ενισχύσει τη στρατιωτική υποστήριξή της προς την Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Σουηδία.

"Οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι να δράσουμε, να υπερασπίσουμε και να υποστηρίξουμε την Ουκρανία, ο,τι και να γίνει", κυρίως στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου, τόνισε σε ομιλία του στη Στρατιωτική Ακαδημία Κάρλμπεργκ, εκτιμώντας ότι το "κόστος" μιας νίκης της Ρωσίας θα είναι "πολύ υψηλό για εμάς".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

