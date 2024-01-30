Επίσκεψη Φιντάν στη Βουλγαρία: Θα εφαρμόζουμε αυστηρά τη Σύμβαση του Μοντρέ

Η Τουρκία θα συνεχίσει να εφαρμόζει αυστηρά τη Σύμβαση του Μοντρέ για τα Στενά, ήταν το μήνυμα που έστειλε από τη Σόφια, όπου πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη ο Χακάν Φιντάν.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνάντησή του με την ομόλογό του της Βουλγαρίας, Μαρία Γκαμπριέλ, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών χαιρέτισε την πρόσφατη συμφωνία μεταξύ της Τουρκίας, της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας για τη σύσταση της Ομάδας Εργασίας Αντιμετώπισης Ναρκών στη Μαύρη Θάλασσα, χαρακτηρίζοντάς την μια υποδειγματική περίπτωση περιφερειακής συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας.

«Ως παράκτια κράτη, τη θεωρούμε ως ένα βήμα που συνάδει τόσο με την αρχή της περιφερειακής κυριότητας όσο και με το πνεύμα της συμμαχίας» ανέφερε, προσθέτοντας: «Θα συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε αυστηρά τη σύμβαση του Μοντρέ και αποκλείεται καν να σκεφτούμε αυτό το θέμα, πολλώ δε μάλλον να το συζητήσουμε».

Ο Χακάν Φιντάν είπε ότι Τουρκία και Βουλγαρία είναι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ που συνορεύουν με τη Μαύρη Θάλασσα και ως εκ τούτου η ασφάλεια και η σταθερότητα της Μαύρης Θάλασσας είναι ζωτικής σημασίας για τις δύο χώρες. «Σε αυτό το πλαίσιο, αποδίδουμε μεγάλη σημασία στο να διασφαλίσουμε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν θα οδηγήσει σε κλιμάκωση στη Μαύρη Θάλασσα», τόνισε και επισήμανε πως η 'Αγκυρα συνεργάζεται με τα Ηνωμένα Έθνη και τα εμπλεκόμενα μέρη για την αποκατάσταση της ελευθερίας της εμπορικής ναυσιπλοΐας.

Υπενθυμίζεται ότι μετά την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, η 'Αγκυρα επικαλέστηκε το άρθρο 19 της Σύμβασης του Μοντρέ και έκλεισε τα Στενά του Βοσπόρου για τα πολεμικά πλοία τόσο των εμπλεκόμενων μερών, όσο και των μη παράκτιων κρατών. Πρόσφατα, η 'Αγκυρα ανακοίνωσε ότι δεν θα επιτραπεί να περάσουν από τα Στενά τα ναρκαλιευτικά που δώρισε το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ουκρανία. Ο αρχηγός του Πολεμικού Ναυτικού της Τουρκίας, ναύαρχος Ερτζουμέντ Τατλίογλου, δήλωσε επίσης σε ομιλία του τον Οκτώβριο ότι «δεν θέλουμε το ΝΑΤΟ και την Αμερική στη Μαύρη Θάλασσα».

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών μετέφερε στη Σόφια πρόταση για τη διοργάνωση μιας συνάντησης υψηλού επιπέδου συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, που θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί με την ευκαιρία μιας επίσκεψης του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Βουλγαρία, ενδεχομένως μετά τις τοπικές εκλογές στην Τουρκία τον Μάρτιο.

Ο Χακάν Φιντάν δήλωσε ικανοποιημένος από τη θετική πορεία των οικονομικών σχέσεων της Τουρκίας με τη Βουλγαρία. Ο όγκος του διμερούς εμπορίου έχει ξεπεράσει τα 7 δισεκατομμύρια δολάρια και στόχος, όπως είπε, «είναι να επιτύχουμε το συντομότερο δυνατό τον στόχο των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων».

Η Τουρκία πραγματοποιεί σχεδόν το σύνολο των εξαγωγών της προς την Ευρώπη οδικώς μέσω της Βουλγαρίας. «Για το λόγο αυτό, είμαστε σε συνεχή επαφή με τις βουλγαρικές αρχές για να διευκολύνουμε τη διέλευση των φορτηγών μας από τα σύνορα», είπε ο Τούρκος υπουργός.

Ο Χακάν Φιντάν συναντήθηκε στη Σόφια με τον πρόεδρο της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ, τον πρωθυπουργό Νικολάι Ντένκοφ, τον αρχιμουφτή Μουσταφά Χατζί και με την ηγεσία του Κινήματος Δικαιωμάτων και Ελευθεριών, κόμμα που εκπροσωπεί κυρίως μειονοτικούς ψηφοφόρους.

