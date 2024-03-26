Ο Μακρόν επισκέπτεται τη Βραζιλία - Στο επίκεντρο η οικολογική μετάβαση και η αμυντική συνεργασία

Τα ζητήματα της οικολογικής μετάβασης θα βρεθούν στο επίκεντρο της επίσκεψης που πραγματοποιεί από σήμερα στη Βραζιλία ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας Εμανουέλ Μακρόν.

Σύμφωνα με τη γαλλική Προεδρία, η επίσκεψη έχει συμβολική και στρατηγική σημασία, καθώς έρχεται έπειτα από μια «έκλειψη τεσσάρων ετών και ένα εικονικό πάγωμα των πολιτικών σχέσεων» υπό την προεδρία Μπολσονάρου. Ο Γάλλος πρόεδρος αναμένεται να υποστηρίξει το σχέδιο οικολογικής μετάβασης της κυβέρνησης Λούλα, ο οποίος θα τον υποδεχθεί στην πόλη Μπελέμ, που θα είναι η έδρα της συνόδου κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή, COP30, το επόμενο έτος.

Σε ό,τι αφορά ειδικότερα τα ζητήματα της οικολογικής μετάβασης πηγές της γαλλικής Προεδρίας της Δημοκρατίας υπογράμμιζαν ότι η καταπολέμηση της αποψίλωσης των δασών στη Βραζιλία έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο από τότε που ο Λούλα ανέλαβε την εξουσία, ενώ επισήμαιναν και και την ανάγκη να σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος σε όλες τις ενέργειες χωρίς άνθρακα. Όπως αναφέρουν από το περιβάλλον του Γάλλου προέδρου, η Γαλλία επιθυμεί να καταρτίσει «έναν πραγματικό στρατηγικό οδικό χάρτη για την ενέργεια, που θα κυμαίνεται από τα σπάνια υλικά έως την πυρηνική ενέργεια, συμπεριλαμβανομένου του ανανεώσιμου υδρογόνου».

Πέραν αυτού, οι συζητήσεις θα αφορούν και στον τομέα της άμυνας καθώς η Γαλλία βοηθά τη Βραζιλία να κατασκευάσει τέσσερα υποβρύχια (δύο έχουν ήδη παραδοθεί), με τους Βραζιλιάνους διπλωμάτες να σημειώνουν πως η χώρα τους επιθυμεί και την κατασκευή ενός πέμπτου υποβρυχίου, πυρηνοκίνητου.

Τέλος σημειώνεται ότι από τη γαλλική Προεδρία διαβεβαιώνουν επίσης πως το φλέγον ζήτημα της εμπορικής συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης - Mercosur δεν θα συζητηθεί, αφού οι θέσεις των δύο χωρών βρίσκονται σε διαμετρικά αντίθετο μήκος κύματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

