Ο Λευκός Οίκος κάλεσε το Ιράν να απελευθερώσει «αμέσως» το φορτηγό πλοίο που κατέλαβε σήμερα κοντά στα Στενά του Χορμούζ και καταδίκασε αυτήν την «πράξη πειρατείας».

«Καλούμε το Ιράν να απελευθερώσει αμέσως αυτό το πλοίο και το πλήρωμά του που αποτελείται από Ινδούς, Φιλιππινέζους, Πακιστανούς, Ρώσους και Εσθονούς», δηλώνει σε ανακοίνωσή της η εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας Αντριέν Γουότσον. «Η απρόκλητη κατάληψη εμπορικού πλοίου συνιστά κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και πράξη πειρατείας».

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν θα επιστρέψει εσπευσμένα στην Ουάσινγκτον το απόγευμα του Σαββάτου, διακόπτοντας το σαββατοκύριακό του στο Ντελαγουέρ, για να διαβουλευθεί με την ομάδα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του για τα γεγονότα στην Μέση Ανατολή, μετά την κατάληψη από τους Φρουρούς της Επανάστασης του φορτηγού πλοίου, το οποίο, σύμφωνα με την Τεχεράνη, «συνδέεται» με το Ισραήλ.

«Ο πρόεδρος επιστρέφει στον Λευκό Οίκο σήμερα το απόγευμα για να έχει διαβουλεύσεις με την ομάδα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του για τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή», ανακοίνωσε στον Τύπο ο Λευκός Οίκος χωρίς διευκρινίσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.