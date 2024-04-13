Κατζ για Φρουρούς της Επανάστασης: Η ΕΕ να τους εντάξει στη λίστα των τρομοκρατικών οργανώσεων

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Ισραελ Κατζ κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ενωση να περιλάβει στον κατάλογο των «τρομοκρατικών οργανώσεων» του Φρουρούς της Επανάστασης, τον ιδεολογικό στρατό της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, οι οποίοι κατέλαβαν νωρίτερα σήμερα φορτηγό πλοίο στον Κόλπο.

«Καλώ την Ευρωπαϊκή Ενωση και τον ελεύθερο κόσμο να κηρύξει αμέσως το σώμα των Φρουρών της Επανάστασης τρομοκρατική οργάνωση και να επιβάλει άμεσα κυρώσεις στο Ιράν», έγραψε ο ισραηλινός υπουργός στον λογαριασμό του στο Χ, χαρακτηρίζοντας «εγκληματικό» το ιρανικό καθεστώς.

Νωρίτερα, ο Ισραελ Κατζ είχε κατηγορήσει την Τεχεράνη για πειρατεία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.