Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου κατήγγειλε «ένα αποτρόπαιο έγκλημα» μετά την ανακάλυψη του σώματος ενός 14χρονου ισραηλινού βοσκού στη Δυτική Οχθη, όπου το δράμα πυροδότησε κύμα βίας κατά των Παλαιστινίων.

Οι επιθέσεις κατά παλαιστινιακών χωριών βόρεια της Ραμάλα που εκδηλώθηκαν μετά την εξαφάνιση του νεαρού χθες κλιμακώθηκαν και επεκτάθηκαν στη Χεβρόνα και τη Ναμπλούς σήμερα μετά την ανακοίνωση του θανάτου του.

Περί τα δέκα παλαιστινιακά χωριά πολιορκούνται από τον ισραηλινό στρατό και δέχονται τις επιθέσεις εκατοντάδων εβραίων εποίκων. Υπάρχουν πολλοί τραυματίες, σύμφωνα με τις αρχές και τα παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης.

«Δεκάδες έποικοι επιτίθενται κατά του χωριού καίνε ό,τι πέφτει στα χέρια τους», δήλωσε ο δήμαρχος του Αλ-Μουγαΐρ. Σύννεφα καπνού που προέρχονται από πυρπολημένα σπίτια, αγρούς, αγροκτήματα και γεωργικά εργαλεία υψώνονται επάνω από τους λόφους της περιοχής.

Στην περιοχή του Αλ-Μουχαΐρ εξαφανίσθηκε το πρωί της Παρασκευή ο Μπενιαμίν Ασιμεΐρ καθώς έβοσκε τα πρόβατά του, που επέστρεψαν χωρίς αυτόν στο αγρόκτημα του Μαλαχάι ΧαΣαλόμ.

Ο στρατός ξεκίνησε αμέσως μεγάλη επιχείρηση, με την βοήθεια εκατοντάδων πολιτών , ανάμεσά τους και μεγάλος αριθμός εποίκων, για την ανεύρεση του ισραηλινού βοσκού.

Το άψυχο σώμα του αγοριού εντοπίσθηκε στο μεσημέρι της Παρασκευής στην ίδια περιοχή. «Ο Μπενιαμίν Ασιμεΐρ δολοφονήθηκε σε τρομοκρατική επίθεση», δήλωσαν ο ισραηλινός στρατός, η αστυνομία και η υπηρεσία εσωτερικής ασφαλείας Σιν Μπετ σε κοινή τους ανακοίνωση.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας αναζητούν τους δράστες και τους συνεργούς τους και απηύθυνε έκκληση για ηρεμία ζητώντας από « όλους τους ισραηλινούς πολίτες να επιτρέψουν στις δυνάμεις ασφαλείας να κάνουν απρόσκοπτα την δουλειά τους». Ο υπουργός Αμυνας του Ισραήλ απηύθυνε προειδοποίηση για «οποιαδήποτε πράξη εκδίκησης».

Ο ηγέτης ισραηλινής αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ κατήγγειλε από την πλευρά του «τις βιαιότητες των εποίκων» χαρακτηρίζοντάς τις «επικίνδυνη παραβίαση του νόμου».

Στην Ραμάλα, ο πρωθυπουργός της Παλαιστινιακής Αρχής Μοχάμεντ Μουστάφα απηύθυνε προειδοποίηση λέγοντας ότι οι επιθέσεις αυτές «δεν θα αποθαρρύνουν τον λαό μας να παραμείνει στην γη του και να οδηγήσει σε αποτυχία τις επιχειρήσεις εκτοπισμού και εκδίωξης» των Παλαιστινίων από τα εδάφη που κατέλαβε το Ισραήλ το 1967.

Το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής και η Ερυθρά Ημισέληνος ανακοίνωσαν ότι από χθες τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχει σκοτωθεί και δεκάδες έχουν τραυματισθεί, πολλοί από τους οποίους από σφαίρες.

Από την έναρξη του πολέμου στην Γάζα, τουλάχιστον 462 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τον ισραηλινό στρατό ή τους εβραίους εποίκους στην Δυτική Οχθη όπου η κατάσταση είναι εκρηκτική.

Η Ειδική Εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη Φρανσέσκα Αλμπανέζε κάλεσε χθες τον ΟΗΕ «να επιτρέψει την ανάπτυξη μίας προστατευτικής παρουσίας» στα παλαιστινιακά εδάφη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

