Απευθυνόμενος στο στρατιωτικό επιτελείο του, ο βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν τόνισε πως πρέπει να είναι έτοιμο να χρησιμοποιήσει τα πιο ισχυρά μέσα ώστε να συντρίψει τις ΗΠΑ και τη Νότια Κορέα εάν επιλέξουν την ένοπλη αντιπαράθεση με τη χώρα του, όπως μεταδίδει σήμερα το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων (KCNA).

Ο Κιμ υποστήριξε ότι το σενάριο πολέμου στην κορεατική χερσόνησο φαίνεται πως θα γίνει σύντομα πραγματικότητα λόγω των εχθρικών ενεργειών από τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους. Ως εκ τούτου, είπε πως η Βόρεια Κορέα πρέπει «να ακονίσει το σπαθί» για να αμυνθεί.

«Εάν επιλέξουν την στρατιωτική αντιπαράθεση και προκαλέσουν ανάφλεξη, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα πιο ισχυρά μέσα… ώστε να καταφέρουμε ένα συντριπτικό πλήγμα και να τους καταστρέψουμε ολοσχερώς», είπε ο Κιμ Γιονγκ Ουν, σύμφωνα με το KCNA.

Στη διάρκεια της σύσκεψης με τους επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων, στην έδρα του κυβερνώντος κόμματος, ο βορειοκορεάτης ηγέτης τους συνεχάρη για τα επιτεύγματα της χρονιάς που πέρασε.

Σύμφωνα με άλλη αναφορά του πρακτορείου KCNA, ο Κιμ Γιονγκ Ουν παρέθεσε δεξίωση σε υψηλόβαθμα στελέχη του κυβερνώντος κόμματος και παρακολούθησε συναυλία με αφορμή την έλευση του νέου έτους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

